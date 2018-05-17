Bu kadınların dört burun deliği var! Nedeni ise şaşkınlık yaratıyor

Kabile kadınları ilginç yaşamlarıyla şaşırtıyor

Apatani kadınlarının tuhaf geleneği

1 / 13 Burunlarının kenarlarına yerleştirilen siyah burun tıkaçları, Hindistan'daki Apatani kadınlarının yıpranmış yüzlerinde öne çıkıyor. Bu tuhaf geleneğin nedeni ise eski dönemlerde kabileler arasında kadınların kaçırılması.

2 / 13 Apatani kabilesi kendi kadınlarını diğer kabilelerin kadınlarıyla karıştırmamak için burunlarına delik açıyorlardı.

3 / 13 Böylece kaçırılan kadınların kendi kabilelerinden mi yoksa başka kabilelerden mi oldukları anlaşılıyordu.

4 / 13 Kabile kadınlarını komşu kabile erkeklerine karşı daha az çekici hale getirmek için burunlarının kenarlarına tıkaç takan ve dövme yaptıran kadınlar zamanla kültürel bir olaya dönüşmüş.

5 / 13 Dövmeli çizgiler, alnının tepesinden alt çene doğru dikey olarak aşağı inecek şekilde tasarlanmış.

6 / 13 Bu gelenek 1970 yılından beridir devam ettirilmiyor ancak olağandışı uygulama köye turist çekmeye devam ediyor.

7 / 13 Kabile, Donyi-Polo olarak bilinen kendi dinini uyguluyor ve burada Güneş'e ve Ay'a dua ediyor.

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