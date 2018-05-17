KADIN

Bu kadınların dört burun deliği var! Nedeni ise şaşkınlık yaratıyor

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı fotoğrafçı Omar Reda, Kuzey Doğu Hindistan'ın Apatani köyünde yaşayan kabile kadınlarının yıllardır sürdükleri bir geleneğine dikkat çekti. ''Birçok yeri birçok kabileyi ziyaret ettim ama beni en çok bu kabile kadınları etkiledi'' diyen Reda, Apatani kadınlarının burunlarına neden burun tıkacı taktıklarını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini söylüyor.

Kabile kadınları ilginç yaşamlarıyla şaşırtıyor

Apatani kadınlarının tuhaf geleneği

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Burunlarının kenarlarına yerleştirilen siyah burun tıkaçları, Hindistan'daki Apatani kadınlarının yıpranmış yüzlerinde öne çıkıyor. Bu tuhaf geleneğin nedeni ise eski dönemlerde kabileler arasında kadınların kaçırılması.
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Apatani kabilesi kendi kadınlarını diğer kabilelerin kadınlarıyla karıştırmamak için burunlarına delik açıyorlardı.
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Böylece kaçırılan kadınların kendi kabilelerinden mi yoksa başka kabilelerden mi oldukları anlaşılıyordu.
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Kabile kadınlarını komşu kabile erkeklerine karşı daha az çekici hale getirmek için burunlarının kenarlarına tıkaç takan ve dövme yaptıran kadınlar zamanla kültürel bir olaya dönüşmüş.
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Dövmeli çizgiler, alnının tepesinden alt çene doğru dikey olarak aşağı inecek şekilde tasarlanmış.
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Bu gelenek 1970 yılından beridir devam ettirilmiyor ancak olağandışı uygulama köye turist çekmeye devam ediyor.
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Kabile, Donyi-Polo olarak bilinen kendi dinini uyguluyor ve burada Güneş'e ve Ay'a dua ediyor.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kolunuza eşarp bağlayın la okadardamı beyniniz yok burun deliği nedir.
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