Bu kadınların dört burun deliği var! Nedeni ise şaşkınlık yaratıyor

Kabile kadınları ilginç yaşamlarıyla şaşırtıyor
Apatani kadınlarının tuhaf geleneği
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Burunlarının kenarlarına yerleştirilen siyah burun tıkaçları, Hindistan'daki Apatani kadınlarının yıpranmış yüzlerinde öne çıkıyor. Bu tuhaf geleneğin nedeni ise eski dönemlerde kabileler arasında kadınların kaçırılması.
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Apatani kabilesi kendi kadınlarını diğer kabilelerin kadınlarıyla karıştırmamak için burunlarına delik açıyorlardı.
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Böylece kaçırılan kadınların kendi kabilelerinden mi yoksa başka kabilelerden mi oldukları anlaşılıyordu.
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Kabile kadınlarını komşu kabile erkeklerine karşı daha az çekici hale getirmek için burunlarının kenarlarına tıkaç takan ve dövme yaptıran kadınlar zamanla kültürel bir olaya dönüşmüş.
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Dövmeli çizgiler, alnının tepesinden alt çene doğru dikey olarak aşağı inecek şekilde tasarlanmış.
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Bu gelenek 1970 yılından beridir devam ettirilmiyor ancak olağandışı uygulama köye turist çekmeye devam ediyor.
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Kabile, Donyi-Polo olarak bilinen kendi dinini uyguluyor ve burada Güneş'e ve Ay'a dua ediyor.
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