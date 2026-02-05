KADIN

Bu kan grubuna sahipseniz bunama riskiniz %82 daha fazla

Bilim insanları, kan grupları ile bunama riski arasında dikkat çekici bir bağlantı olabileceğini söylüyor. Yapılan araştırma sonucunda bu kan grubuna sahip kişilerin bunama riski yüzde 82 daha fazla olduğu ortaya kondu.

Bu kan grubuna sahipseniz bunama riskiniz %82 daha fazla
Gökçen Kökden

Bilimsel araştırmalar, insan kan gruplarının sağlık riskleri açısından ipuçları verebileceğini ortaya koyuyor. Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kan grubu ve demans arasındaki ilişki tespit edildi.

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKİ TAŞIYOR

Bu kan grubuna sahipseniz bunama riskiniz %82 daha fazla 1

AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığının %82 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırma yazarı olan Mary Cushman, çalışmanın kan grubunu incelediğini ancak bu verinin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yüksek tansiyon
yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulme ve bunama riskini artırdığı da raporda yer alıyor.

AB GRUBU NEDEN EN YÜKSEK RİSKE SAHİP?

Bu kan grubuna sahipseniz bunama riskiniz %82 daha fazla 2

Bilim insanları, pıhtılaşma sürecinde görev alan Faktör VIII seviyelerinin bu riskle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. AB kan grubuna sahip bireylerin ise bu proteini daha yüksek seviyelerde taşıdığı ortaya kondu. Bu yüksek seviye ise damar sağlığını olumsuz bir şekilde etkiliyor ve beyin fonksiyonları üzerinde dolaylı bir etkiye neden olabiliyor.

AB GRUPLARI ENDİŞELENMELİ Mİ?

Bu kan grubuna sahipseniz bunama riskiniz %82 daha fazla 3

Uzmanlar kan grubu AB olan herkesin risk altında olduğunu söylemiyor sadece potansiyel risk olabileceğinin altını çiziyor. Kan grubunuz ne olursa olsun bunama riskini en aza indirmek için aktif sosyal yaşam, düzenli egzersiz yapılmalı ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli. Özellikle aktif sosyal yaşam ve ve kronik hastalıkların yönetimi bunama riskini düşürmede oldukça etkili...

