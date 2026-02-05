KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı

İlham veren zayıflama hikayelerinin bugünkü konuğu 47 yaşındaki Nguyen Thi Huong. Dengeli beslenme ve doğru egzersiz programı, Nguyen Thi Huong'un bel çevresini 23 cm inceltti. Üstelik bunun için haftalık 30 dakikalık program yetti. İşte Huong'un kısa sürede zayıflatan yöntemler...

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı
Gökçen Kökden

47 yaşındaki Nguyen Thi Huong, uzun yıllar düzensiz yaşam tarzı, gece vardiyası çalışması ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sık sık baş ağrısı, sindirim sorunları ve solunum güçlükleri yaşadığı gibi kilo alımı da beraberinde gelmişti.

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı 1

Uzun süre farklı diyetler denemesine rağmen aradığı sonuçları alamayan Huong, sonunda bilimsel olarak dengelenmiş bir beslenme programı ve düzenli egzersiz uygulamaya karar verdi. 1,60 boyundaki kadın 71 kiloya ulaştığında aç kalmanın çözüm olmadığının farkına vardı ve profesyonel bir destek almaya başladı.

Beslenme uzmanı gözetiminde; protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve mineraller dengeli bir şekilde planlandı. Yağlı ve kızartılmış gıdalar sınırlandırıldı, ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar eklendi.

BİLİMSEL YÖNTEM: AZ, SIK VE DENGELİ

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı 2

Gastrointestinal Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Nguyen Anh Tuan'ın da desteklediği bu yöntem, vücudun kıtlık moduna girmesini engelleyerek metabolizmayı sürekli canlı tutuyor. Huong'un uyguladığı diyetin detayları ise şöyleydi;

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı 3

Günde 5-6 öğün ( 2-3 saat ara ile)
Her öğünde kaliteli protein, sağlıklı yağ ve bol sebzeli lifler ile kompleks karbonhidratlar
Gıdaların besin değerini öğrenmek ve açık sinyallerini takip etmek

İŞİN EN ÖNEMLİ SIRRI HAFTALIK 30 DAKİKALIK EGZERSİZDE SAKLI

Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı 4

Huong, saatler süren egzersizler yerine sürdürülebilir programla ve diyetinin desteği ile haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyü, aerobik ve squat egzersizleri ile belini 5 ayda 23 cm inceltmeyi başardı.

47 yaşındaki kadın 5 ayda 19 kilo verdi beli ise 91 cmden 68cm'e düştü. Artık eskisine göre daha fit, genç ve elbette çok daha sağlıklı.

Uzmanlara göre haftalık yaklaşık 2.800 kalori yakmak, başarılı bir kilo yönetiminin anahtarı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrikanın 'atık' kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Fabrikanın 'atık' kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor!
Depremzede kadınların, 20 metrekarede kurduğu hayat mücadelesiDepremzede kadınların, 20 metrekarede kurduğu hayat mücadelesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.