Sadece 5 ayda 19 kilo verdi! Sırrı bu 30 dakikada saklı

47 yaşındaki Nguyen Thi Huong, uzun yıllar düzensiz yaşam tarzı, gece vardiyası çalışması ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sık sık baş ağrısı, sindirim sorunları ve solunum güçlükleri yaşadığı gibi kilo alımı da beraberinde gelmişti.

Uzun süre farklı diyetler denemesine rağmen aradığı sonuçları alamayan Huong, sonunda bilimsel olarak dengelenmiş bir beslenme programı ve düzenli egzersiz uygulamaya karar verdi. 1,60 boyundaki kadın 71 kiloya ulaştığında aç kalmanın çözüm olmadığının farkına vardı ve profesyonel bir destek almaya başladı.

Beslenme uzmanı gözetiminde; protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve mineraller dengeli bir şekilde planlandı. Yağlı ve kızartılmış gıdalar sınırlandırıldı, ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar eklendi.

BİLİMSEL YÖNTEM: AZ, SIK VE DENGELİ

Gastrointestinal Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Nguyen Anh Tuan'ın da desteklediği bu yöntem, vücudun kıtlık moduna girmesini engelleyerek metabolizmayı sürekli canlı tutuyor. Huong'un uyguladığı diyetin detayları ise şöyleydi;

Günde 5-6 öğün ( 2-3 saat ara ile)

Her öğünde kaliteli protein, sağlıklı yağ ve bol sebzeli lifler ile kompleks karbonhidratlar

Gıdaların besin değerini öğrenmek ve açık sinyallerini takip etmek

İŞİN EN ÖNEMLİ SIRRI HAFTALIK 30 DAKİKALIK EGZERSİZDE SAKLI

Huong, saatler süren egzersizler yerine sürdürülebilir programla ve diyetinin desteği ile haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyü, aerobik ve squat egzersizleri ile belini 5 ayda 23 cm inceltmeyi başardı.

47 yaşındaki kadın 5 ayda 19 kilo verdi beli ise 91 cmden 68cm'e düştü. Artık eskisine göre daha fit, genç ve elbette çok daha sağlıklı.

Uzmanlara göre haftalık yaklaşık 2.800 kalori yakmak, başarılı bir kilo yönetiminin anahtarı.