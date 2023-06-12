Bu kez belediye başkanları harekete geçti: İmamoğlu'nu mu destekleyecekler? Bizzat açıkladılar! CHP'de genel başkanlık yarışı hareketleniyor!

CHP'de seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler sürüyor. Parti de olağan kurultaya uzanacak kongreler süreci başladı. Gözler 15 Ekim'de tamamlanacak kongre sürecinin ardından gerçekleşecek kurultaydaki genel başkanlık seçimine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU TEKRAR ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında olağan kurultayda CHP Genel Başkanı koltuğuna yeniden aday olup olmayacağı sorusuna "CHP genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra genel başkanlık gelir. CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde genel başkanlık üçüncü sırada yer alır bizim için kural budur" yanıtını vermişti.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN 'ADAYLIK' MESAJI

Aynı soru dün de Ekrem İmamoğlu'na soruldu. 'Değişim' vurgusunu yinelediği açıklamasında İmamoğlu soruyu "Benim aday olduğum tek şey var; aynen İstanbul'da olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişim" sözleriyle yanıtlandırmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL DE SAHNEDE! "SORUMLULUKTAN KAÇINMAM"

Bu sırada genel başkanlık yarışında bir isim daha sahneye çıktı. Adaylık sorusunun yöneltildiği bir diğer isim olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım" mesajını verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAREKETE GEÇTİ!

CHP'de genel başkanlık için tüm bu hareketlilik sürerken bu kez de 60'a yakın CHP'li belediye başkanı harekete geçti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre belediye başkanları yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

İMAMOĞLU'NU MU DESTEKLEYECEKLER?

İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğine yönelik konuşan belediye başkanları arasında “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumları yapılıyor.

"SEÇİMDE GENEL BAŞKANLA YARIŞACAK KADAR ÇALIŞTI"

CHP'lilerin “İmamoğlu’na destek veriyor musunuz” sorusuna “Tabii ki başkanımız bizim için değerli. Seçimde genel başkanla yarışacak kadar çalıştı. Onun da sözü dinlenilmeli. Ama burada mesele isimler değil” yanıtını verdiği belirtiliyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BİZE HAK VERECEĞİNE EMİNİZ"

Öte yandan görüşmenin içeriğine dair, CHP'li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na değişimin yalnızca MYK ile sınırlı kalamayacağı görüşlerini ileteceği bilgisi yer aldı. Belediye başkanlarının görüşmenin sonucuna ilişkin ise “Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz” dediği belirtildi.