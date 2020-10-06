Bu kez deniz değil, kumsallar doldu

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkarak 33 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sıcak havadan bunalan tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kimi tatilciler sıcaklığı 28 derece olan denize girerek serinlemeye çalışırken, çoğu tatilci ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise çocuklarıyla denize girerek eğlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre nem oranının yüzde 60'a ulaştı kentte, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

DHA



