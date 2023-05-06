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Bu kez ev sahibi haklı çıktı: Evden çıkmakta direnen kiracıya şok! Mahkeme son sözü söyledi… 'Hakkı olmayan yere tecavüz'

06.05.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat pahalılığını bahane edip, eski kiracılarını çıkarıp fahiş fiyattan evlerini kiraya verenlere yönelik tartışmalar sürerken Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; mahkemenin 'boşalt' kararına rağmen evi tahliye etmeyen kiracıya verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme kararına direnen kiracının 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçunu işlediğine dikkat çekildi.

Bu kez ev sahibi haklı çıktı: Evden çıkmakta direnen kiracıya şok! Mahkeme son sözü söyledi… 'Hakkı olmayan yere tecavüz'

Yıllardır kiracı olarak oturduğu dairenin satılmasıyla şok yaşayan kiracı, yeni mülk sahibinin 'boşalt' telkinlerine kulak asmayınca olanlar oldu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan ev sahibi, evi satın almasına rağmen bir türlü boşalttıramadığını öne sürdü. Yıllar süren davaya son noktayı koyan mahkeme, kiracının tahliyesine hükmetti.

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Mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen kiracı, evi boşaltmamakta direndi. Bu kez davacı ev sahibi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutarak kiracı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde düzenlenen 'Hakkı olmayan yere tecavüz etme' iddiasıyla dava açtı. Mahkeme, kiracı hakkında beraat kararı verdi. Yıllardır mağduriyetinin sürdüğünü belirten davacı ev sahibi, beraat kararını Yargıtay'a taşıdı. yargıtay 8. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

TAŞINMAZI İŞGAL ETTİĞİ BELİRLENDİ

Kararda; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgaline devam ederek hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

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"Katılanın suça konu sanığın oturmuş olduğu taşınmazı satın alıp, taşınmazı tahliye etmesi için sanık aleyhine müdahalenin meni davası açtığı, davanın katılan lehine sonuçlanıp kesinleşmesine rağmen, sanığın taşınmazı işgale devam ettiği belirlenmiştir. Mahkemece 'taraflar arasında hukuki ihtilaf bulunduğu' gerekçesine dayanılmış ise de dava dosyası çerçevesinde taraflar arasında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunduğuna dair bir delil yer almamaktadır. Bu itibarla, sanığın katılanın taşınmazını işgalinin bir hakka dayanmadığı anlaşılmakla yerinde olmayan gerekçeyle kurulan beraat hükmü hukuka aykırıdır."


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