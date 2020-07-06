Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

ABD'nin 19. yüzyılda köleliğin kaldırılmasını savunan siyahi fikir önderlerinden Frederick Douglass'ın New York eyaletinin Rochester şehrinde bulunan heykeli tahrip edildi.

Yerel polisten yapılan açıklamada, Douglass'ın Maplewood Parkı'nda bulunan heykelinin, kimliği belirsiz kişilerce kaidesinden sökülüp sürüklenerek 150 metre ilerdeki Genesee Nehri kıyısına atıldığı belirtildi.

Açıklamada, heykelin zarar gördüğü ve bütünlüğünün bozulduğu kaydedildi.

Heykelin parka konulmasına sağlayan kampanyaya öncülük eden aktivist Carvin Eison, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Ülke genelinde konfederasyon heykellerine karşı gösterilen tepkinin karşılığı mı bu yapılan? Büyük hayal kırıklığı, hayal kırıklığının ötesinde bir üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Eison, tamir edilmesi mümkün olmayacak derecede tahrip olan heykelin yerine yenisini koyacaklarını söyledi.

KÖLELİK KARŞITIYDI

Zenci bir köle kadınla, onun beyaz sahibinin oğlu olarak dünyaya gelen Douglass, 20 yaşında çalıştığı çiftlikten kaçtıktan sonra kölelik karşıtı mücadeleye ömrünü verdi. Rochester şehrinde "Northern Star" gazetesini çıkaran Douglass, katıldığı konferanslarda ve yaptığı konuşmalarda köleliğin kaldırılmasını savunan görüşlerini dile getirdi.