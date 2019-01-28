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Bu kez kırmızı fularlılar harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin eylemleri sırasında ortaya çıkan şiddet olaylarından rahatsızlığını dile getiren binlerce kırmızı fularlı Fransız, Paris'teki gösterilere katıldı. Eylemlerdeki olaylara tepki göstermek için ülkenin başkentinde toplanan kırmızı fularlılar, şiddete dur dedi.

Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüyen kırmızı fularlılar, 'şiddet bisin', 'yeter artık', 'cumhuriyetimi seviyorum' yazılı tişörtler ve dövizlerle yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüş sırasında 50 kadar sarı yelekli göstericilerle karşılaşan kırmızı fularlılar, karşı görüşündeki grubu yuhaladı.

Sarı yeleklilere 'yeter' dediler

Binlerce "kırmızı fularlı", 'sarı yelekliler'in eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Sarı yeleklilerin kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce "kırmızı fularlı" başkentin Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.
Üzerlerinde "Cumhuriyetimi seviyorum." yazan tişörtler giyen göstericiler, "Şiddet bitsin", "Yeter artık" yazılı dövizler taşıdı.
Eylemciler, Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekli ile karşılaştı ve onları yuhaladı.
Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.
Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "kırmızı fularlılar"ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti.
Bu gösterinin kasım ayından bu yana sarı yeleklilerin verdiği mesajın dışında da başka görüş paylaşan Fransızların bulunduğunu göstermek açısından önemli olduğunu savunan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) üyelerini bu grubu desteklemeye davet etti.
Bu arada, LREM'den bazı milletvekilleri bu gösteriye katılarak kırmızı fularlılara destek verdi. Paris Emniyet Müdürlüğüne göre, gösteriye 10 bin 500 kişi katıldı.
Diğer yandan iklim değişikliğine ilişkin hükumetin politikalarını protesto eden binlerce kişi Fransa'nın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi. Paris'teki Republique Meydanı'nda yapılan eyleme yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.
Bu arada, Paris Savcılığı yaptığı açıklamada sarı yeleklilerin dünkü eyleminde çıkan olaylarda 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SARI YELEKLERİN PROTESTOLARI

SARI YELEKLERİN PROTESTOLARI
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu. (AA)
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Fransa kırmızı fular paris eylem

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