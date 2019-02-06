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Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşananlar görenleri önce şaşırtsa da gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. 'En iyi eğitim pratik eğitimdir' sözüyle yola çıkan polisler, başlatılan bir uygulamayla vatandaşlara çanta taşıma dersi verdi. Bunu da uygulamalı olarak gösterdi.

Tezgahtaki ürünlerle ilgilenen vatandaşların arkasından sessizce yaklaşan görevli polis memuru, alışveriş yapan kadınların çantasını aldı. Alışveriş derdindeyken yanında gerçekleşen olayın farkına bile varmayan vatandaşlar polis memurundan bakın hangi önerileri aldı.

Polisten vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma eğitimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplum destekli polisler, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgi verdi. Uygulama kapsamında polis ekiplerinin pazar arabasından çantasını aldıkları kadınlar, olayın farkına bile varmadılar. Ekipler, çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda bilgi verdi.
"En iyi eğitim pratik eğitimdir" sözünden yola çıkan ekipler vatandaşlar için pazar yerinde adeta tatbikat yaptı. Sahte para ile ilgili esnaflara uyarılarda bulunan ve para üzerinde esnaflara bilgiler veren toplum destek polisleri sonrasında pazarda çantalarını yanlış taşıyan kadınları da eğitime aldı.
Uygulama kapsamında polis ekiplerince çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toplum Destek Polisi Ahmet Talak, "Sahte para ve çanta ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İnsanların çantalarını ön tarafa almaları lazım. Arkada kalınca kötü niyetli suç elemanları çantaları alıyor ve çanta hırsızlığı olabiliyor" dedi.
En çok rastlanılan olaylarla ilgili bilgi veren Talak, "En çok çanta hırsızlığı ve sahte para. Sahte para ile ilgili bilgiler verdik" dedi.
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polis Bursa

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