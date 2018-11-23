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Bu kış uyumayı unuttular

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Bu görüntü Bursa'da çekildi. Kış uykusu için enerji toplayan ayılar buldukları yiyecekler haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiriyorlar. Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda bakımı yapılan ayılar oldukça konforlu bir hayat sürüyor.

Rahat yaşama alışmış oldukları dikkatlerden kaçmayan ayılar, sürdürdükleri yaşama o kadar alıştı ki kış uykusuna yatmayı dahi unuttular. Bunun nedeni ise ikram edilen meyve ve sebzeler.

Uykudan önce böyle görüntülendiler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor. Türkiye genelinde sahipleri tarafından cadde ve sokaklarda oynatılırken 1993 yılında bir çok şehirden toplanan ayılar, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'na getirildi.
Bir dönem Yeşilçam film kuşağında çalgıcıların müzikleri eşliğinde oynayarak filmlerde boy gösteren ayıların da aralarında bulunduğu 79 ayı, doğal ortamlarda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiriyor.
302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılar, çok iyi beslendikleri ve gıda sıkıntısı çekmedikleri için kış uykusuna yatmayı ise unuttu.
Bakıcılarının verdiği sebze ve meyveleri tek hamlede yiyen ayıların bu yıl kış uykusuna yatıp yatmayacağı merak konusu oldu.
Bakım altındaki ayıların kış aylarında yiyecek bulabileceğini tahmin etmesi durumunda yine uykuya yatması zor görünürken, 7 gün 24 saat hizmet verilen barınaktaki ayıların rahata alışmış olması kış uykusunu unuttuklarını gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa ayı barınak Kış Uykusu

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