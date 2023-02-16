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Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kalp krizi ve felç riskiniz yüksek

16.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve felç her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu ani gelişen tehlikeli sağlık sorunlarının etkilerini azaltmak için risk faktörlerini bilmek ve doğru, hızlı müdahale sağlamak gerekiyor. Uzmanlar belirli bir kokunun kalp krizi ve felç riskinin yüksekliği konusunda uyardığı belirtiyor.

Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kalp krizi ve felç riskiniz yüksek

Vücudumuzda ve ağzımızda ortaya çıkan kokular oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu kokular önemsiz görülerek geçiştirilse de kokunun altında yatan neden oldukça ciddi olabiliyor. Bir araştırma, kokan bir nefesin kalbiniz için kötü olabileceğini iddia ediyor. İsviçreli araştırmacılar, diş eti hastalığına ve ağız kokusuna neden olan bakterilerin kalp hastalığı riskinizi artırabileceğini buldular.

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT EDİN

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Bunun nedeni, F. nucleatum olarak bilinen böceğin kalp iltihabını artırabilmesidir. Çalışma, 12 yıl boyunca 3.000'den fazla kişinin kalp sağlığını takip etti ve kanlarını antikorlar için test etti. EPFL Yaşam Bilimleri Okulu'ndan eski öğrenci Flavia Hodel, diş eti hastalığına sahip olmanın "kardiyovasküler riske katkıda bulunabileceğini" söyledi. Ekip, kanlarında F. nucleatum antikorları bulunan kişilerin -bu da hayatlarının bir noktasında diş eti hastalığı yaşadıklarını gösterir- kalp krizi ve felç riskinin arttığını buldu.

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Yaşam Bilimleri Okulu'ndan Profesör Jacques Fellay, araştırmanın "enfeksiyonların tetiklediği iltihaplanmanın koroner kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabileceğine ve kalp krizi riskini artırabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu" söyledi. Kalp hastalığı, kalbi veya kan damarlarını etkileyen durumlar için kullanılan geniş bir terimdir ve Birleşik Krallık'ta ölüm ve sakatlığın ana nedenlerinden biridir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, genetik, sigara ve alkol kullanımı, yaş gibi faktörler kalp krizi gelişme riskini artırıyor. Ani gelişen kalp krizine erken müdahale etmek hayat kurtarıyor.


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