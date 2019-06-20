"Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kullandığı makam aracıyla ilgili iddiaları ve tartışmaları esefle izlediğini belirterek, "Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim. Her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok." dedi. Yıldırım, Doğu Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'nde yaptığı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Anadolu ve Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneklerinin başkanlarıyla da birlikte olduklarını dile getiren Yıldırım, bu sektördeki insanların sorunlarına duyarsız kalmayacaklarını söyledi. Hafriyatçıların; İstanbul'un inşası, imarı, güzelleştirilmesi gibi pek çok konuda büyük katkıları olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "İstanbul'un yükünü taşıyorlar. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Sorunun ana kaynağı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatından geliyor. Mevzuatın iyi anlaşılmaması, uygulanamaması sebebiyle büyük cezalarla karşı karşıya gelmiş durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kesmiş olduğu cezalar var. Bugüne kadar tahakkuk edilmiş ceza miktarı 300 milyon civarında. 60 bin kişinin doğrudan çalıştığı, 15 bin kamyonun, 3 bin iş makinesinin gece gündüz çalıştığı ve 200 bin aileye hizmet eden bu önemli sektörün sorunlarına duyarsız kalamayız. Şimdi de makul olmayan bu cezaların bir şekilde halledilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bir yasal düzenleme meselesidir. İnşallah pazar günkü seçimlerde İstanbulluların desteğiyle belediye başkanı olursak öncelikli olarak ele alacağız. Olmasak da fark etmez. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Onların yanında bu mücadeleye devam edeceğiz."

- "Bizim işimiz değil, mahkemelerin işidir" "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de bir açıklama yaptı. 'Valimiz seçim sonrası hukuki süreçte hakkını arayacaktır. Bu süreç Ekrem İmamoğlu'nun önünü de kesebilir, yargının kararıyla' dedi. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?" sorusuna Yıldırım, şu cevabı verdi: "Türkiye bir hukuk devleti. Eğer birisi mağdur olmuşsa tabii ki hakkını arayacaktır. Ordu Valisi de olabilir, sade bir vatandaş da olabilir, bir belediye başkanı da olabilir. Türkiye adalet sistemi içerisinde bu meseleler ele alınır ve sonuç ortaya çıkar. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Peşinen kime ne karar verileceğini söylemek adil olmaz. Bizim işimiz değil, mahkemelerin işidir." Moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde görüşmesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Bana yüz yüze görüşme konusunda bir talep gelmedi. Benim de 'Yüz yüze görüşmek istemiyorum.' diye bir dönüşüm de yok. Bu işi evirip çevirmeye de lüzum yok. Yapılan iş siyaseten gayriahlaki bir iştir. Adayın birinin moderatörle bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değildir. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.