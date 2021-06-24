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Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin TL

24.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamları sürdüren beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan 7 köpek, ilgi odağı oldu. Bu köpeklerinin beslemesinin cezasının ise 11 bin TL olduğu öğrenildi.

Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin TL

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 adet ’Dogo Argentino’ cinsi köpek ile 1 adet ’Pitbull Terrier’ ırkı beslenmesi yasak köpek bulunuyor. Hayvanları sevmeye gelenlerin en çok bu köpeklere ilgisi olduğunu anlatan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan köpeklere son yıllarda vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bununla beraber Bilecik genelinde de bu ırkları besleyen şahıslar oluyor. Vatandaşlar bu yasaklı köpekleri gezdirenleri görünce bizlere haber veriyor. Bizlerde giderek bu köpekleri sahiplerinden teslim alarak, 11 bin lira ceza uyguluyoruz. Şuan barınağımızda adet Dogo Argentino cinsi köpek ile 1 adet Pitbull Terrier ırkı beslenmesi yasak köpek var. Buraya gelen ziyaretçiler bu köpeklere çok ilgi gösteriyor. Bazıları da korktukları için yaklaşamıyor. Onlar şuan barınağın göz bebeği. Biz bu köpekleri yasaklı köpeklerin toplandığı barınaklara gönderiyoruz" dedi.

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(İHA)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tehlikeli ırk yok tehlikeli hayvan sahibi var.
Bir insanı parcaladıktan sonra 11bin ceza nedir..hayvanlara da kimlik kartı cıkarılmalı ve olusacak tum sıkıntılardan sahibi sorumlu tutulmalı.örnek birinin olumune sebep oldu..olumu sebebiyet vermketen sahibi yargılanmalı..

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