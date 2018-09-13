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Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş verilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Temel yurttaşlık geliri uygulamasının etkisini görmek için yapılmak istenen bir sosyal deney için, İsviçre'deki Rheinau köyü halkına koşul aranmaksızın maaş bağlanacak.

İsviçre'nin Rheinau köyünde, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması başlatılacak.

Bu köyde yaşayana maaş verilecek

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Bir belgesel için yapılacak olan uygulamanın yapımcısı ve mimarı Rebecca Panian, amaçlarının yapılan uygulamanın 1 yıl sürmesi bekleniyor.
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Fikrin mimarı ve belgeselin yapımcısı Rebecca Panian, bu deneyle asıl amaçlarının 'halkın reddettiği 'temel gelir'in gerçek etkisini görmek' olduğunu belirtiyor.
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Bu sosyal deneyde köy halkına koşul aranmaksızın aylık 2,500 İsviçre Frangı yani ortalama 16.370 lira maaş verilecek.
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Yaklaşık 1300 nüfuslu köyde şimdiye kadar 700'den fazla kişi gönüllü oldu. Son başvuru günü ise 15 Eylül.
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Deney üzerine köye akın olmasını önlemek amacıyla deneye 'Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olma' şartı aranıyor.
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Anahtar Kelimeler:
isviçre Rheinau köyü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KÖYE BAK.. NE KÖTÜ ..BİZİM KOYLER NERDEEEE..AVRUPA KISKANIR BİZİ TABİİ..BİZDE KÖR VE PAPAGAN OLURSAK HERSEYE HEE DERİZ..
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