HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu köye koronavirüs hiç uğramadı! HES kodu olmayan giremiyor

Bu köye koronavirüs hiç uğramadı! HES kodu olmayan giremiyor

30.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bolatlı köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası ortaya çıkmazken, Muhtar İdris Yağcı, köye giren her aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasını titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

Bu köye koronavirüs hiç uğramadı! HES kodu olmayan giremiyor

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta ve vaka sayısı sıfır olan Bolatlı köyüne her giren araç sürücü ve içindekiler HES kodu sorgusundan geçiyor. Sorgulama sonrası hiç bir sıkıntı olmayan kişiler köye girerken, bu sayede köyde hiç bir vaka yaşanmıyor.

121b8b80-71b9-433d-9928-09ac6ccfdd1a

HES KODU OLMAYAN KÖYE GİREMİYOR

Köy girişinde kendi olmasa azalarının bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı, "Bizim köyümüzde şuan koronavirüs (Covit-19) hastalığı yok. Neden diye soracak olursanız hastalık çıktığından beri hiç kimse komşu ziyaretine, ev oturması gitmiyor. Ardından Gölpazarı Kaymakamımız biz köy muhtarına yeni bir uygulama çıkardı ve bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu HES kodu uygulamaya tam riayet ediyoruz. Köye giren araçlardakilere HES kodu soruyoruz, yoksa hastaneden rapor kağıdı soruyoruz. Köye gelenler de buna uymak zorunda kalıyor. Şehir dışından ilden gelen köylülerimiz HES kodu olmadan köye giremiyorlar. Ben olmadığım zaman azalarım var onlar ilgileniyorlar. Bizim köyde bu işe çok duyarlı davranıyor. Masala gece köye yabancı bir araç girdi. Benim haberim yok, hemen beni arayarak ’muhtarım yabancı birileri var köyde’ diyorlar. Ben de hemen gidip ilgileniyorum. Bundan dolayı bizim köyümüze hastalık girmedi" dedi.

0c7e32ac-3433-4c75-9d83-3d4c307c5ae2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Kan donduran olayda yeni detaylar! Define ararken bulmuşlarKan donduran olayda yeni detaylar! Define ararken bulmuşlar
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Ormanlık alandaki kafatası ve kemikleri, define arayan ikili bulmuş

Kan donduran olayda yeni detaylar! Define ararken bulmuşlar

Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

Yanan köyden duygulandıran çağrı: Yardımlar bize yetti, başka ihtiyaç sahiplerine gönderin

Yangın felaketini yaşayan köyden duygulandıran çağrı

Esenyurt'ta baltalı park kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Baltayı alan koştu! Ortalık savaş alanına döndü

Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor'

Yufkacı Muammer'de ikinci perde! 'Büyü yaparak...'

Karaman'da korkunç olay! Baba ve kucağındaki kızı ölümden döndü

Baba ve küçük kızı ölümden döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.