HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

28.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Mahallesi, 800 yıllık geçmişiyle öne çıkıyor. Tarihi dokusunu kaybetmeden günümüze kadar ulaşan mahalle, bina yapılarıyla öne çıkıyor.

Pandemi öncesi her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor. İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle 'düğmeli evler' olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor.

BETON YAPI GİRMEYEN KÖY

Sarıhacılar Mahallesi’nde bir tane bile beton yapı bulunmuyor. Bütün evlerin yapıldığı şekliyle korunduğu mahallede aradan geçen yıllar içerisinde onlarca ev ise bakımsızlıktan yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle son 17 yıldır yaklaşık 17 ev tamamen elden geçerek restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Kuruluşu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi mahalle 2007'de koruma altına alınan ve bölgeye özgü yapısı olan "düğmeli evler"in Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilen Sarıhacılar'da tarih yaşatmaya çalışılırken, butik otelleriyle de ziyaretçileri ağırlıyor.

AW254939_01

Yaklaşık 800 yıllık bir tarihe sahip olan köyün İpek Yolunu korumak için yapılan bekçi evlerinin çoğalması ile oluştuğu, 1800'lü yıllarda 170 haneye sahip olduğu bilinen Sarıhacılar köyünün 400 yıllık tarihi camisi iç süslemeleri, tahta oymaları ile meşhur.

AW254939_14

AW254939_16

AW254939_10

AW254939_03

AW254939_13

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıİran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Son Dakika: İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı

İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Vatandaşlar tam o anda yakaladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Baraj gölünde 150 santim uzunluğunda balık yakaladılar

Tam 150 santim! Baraj gölünde tuttular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.