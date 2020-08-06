Bu makyaj hileleri dudakları daha dolgun gösteriyor! Ruj sürmeden önce...

Dolgun dudakların daha estetik ve çekici bir görüntü oluşturduğu su götürmez bir gerçek. Seksapeliyle ilgi çeken bütün Hollywood ünlülerinin dolgun dudaklara sahip olması bunu kanıtlar nitelikte. Genetik olarak dolgun dudaklara sahip olmayan bizler ise kendimizi şanssız hissederiz… Ancak bu yazımızda bahsedeceğimiz makyaj hilelerinden faydalanarak yalnızca birkaç adımda dolgun dudaklara sahip olmak mümkün!
DUDAK PEELİNGİ
Makyaja başlamadan önce dudaklarınız ne kadar yumuşak ve nemli olursa, makyajda kullandığınız ürünler de dudaklarınıza o kadar iyi tutunur. Bu yüzden daha dolgun dudaklara sahip olmanın ilk adımı da dudakları ölü derilerden arındırmanıza yardımcı olacak bir dudak peelingi uygulamak. Ardından nemlendirici bir dudak balmıyla dudaklarınızı pürüzsüzleştirebilirsiniz. Eğer dudak peelinginiz yoksa, ıslatılmış bir diş fırçasına toz şeker döktükten sonra dudaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak peeling etkisi yaratabilirsiniz!
KAPATICI KULLANIN
Ruj sürmeden önce, dudaklarınızda baz oluşturmak için kapatıcınızı ya da fondöteninizi kullanın. Bir kat uyguladığınız kapatıcıdan sonra ruj, dudaklarınıza eşit miktarda yayılacak ve rengi ön plana çıkacak. Bu hilenin bir başka avantajı da rujun dudaklarınızda daha uzun süre kalıcı olmasını sağlaması! Eğer rengin daha da dikkat çekmesini istiyorsanız, ruju uyguladıktan sonra dudağınızın kenarlarına bir miktar kapatıcı uygulayabilirsiniz.
DUDAKLARINIZA KONTÜR UYGULAYIN
Makyaj hileleri arasında en popüleri olan kontür, daha dolgun dudaklara ulaşmak için de başvurduğumuz yollardan bir tanesi. Kontür uygulaması sayesinde dudak bölgesinde de doğru yerleri vurgulamak mümkün. Bu makyaj hilesi için küllü tonlarda krem ya da toz formda bir kontür ürününe ihtiyacınız var. Alt dudağınızın altına ve üst dudağınızın üzerine uygulayacağınız kontür, hafif bir gölge yaratacak. Böylece dudaklarınız çok daha dolgun görünecek!
AYDINLATICI
Aydınlatıcılar yalnızca elmacık kemikleri için üretilmedi. Eğer üst dudak çizginizin ortasına bir parça aydınlatıcı uygularsanız, dudaklarınız çok daha dolgun ve şekilli görünür. Bu uygulamada dikkat edilecek en önemli nokta, seçeceğiniz aydınlatıcının şampanya tonlarında doğal bir aydınlatıcı olması.
DUDAK KALEMİ KULLANIN
Bu adım aynı zamanda dudakları dolgun göstermenin en kolay yolu! Makyaj artistlerinin sıkça kullandığı bu makyaj hilesi ile siz de dudaklarınızı olduğundan daha kalın ve dolgun gösterebilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey, dudak renginizle uyumlu ve doğal tonlarda bir dudak kalemi seçmek. Ardından dudak kaleminizi, dudak çizginizin çok az dışına taşacak şekilde uygulayabilirsiniz. Bu adımda abartılı olmamaya ve doğal bir görünümden uzaklaşmamaya dikkat etmelisiniz.
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