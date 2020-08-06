Bu makyaj hileleri dudakları daha dolgun gösteriyor! Ruj sürmeden önce...

Dolgun dudakların daha estetik ve çekici bir görüntü oluşturduğu su götürmez bir gerçek. Seksapeliyle ilgi çeken bütün Hollywood ünlülerinin dolgun dudaklara sahip olması bunu kanıtlar nitelikte. Genetik olarak dolgun dudaklara sahip olmayan bizler ise kendimizi şanssız hissederiz… Ancak bu yazımızda bahsedeceğimiz makyaj hilelerinden faydalanarak yalnızca birkaç adımda dolgun dudaklara sahip olmak mümkün!

DUDAK PEELİNGİ

Makyaja başlamadan önce dudaklarınız ne kadar yumuşak ve nemli olursa, makyajda kullandığınız ürünler de dudaklarınıza o kadar iyi tutunur. Bu yüzden daha dolgun dudaklara sahip olmanın ilk adımı da dudakları ölü derilerden arındırmanıza yardımcı olacak bir dudak peelingi uygulamak. Ardından nemlendirici bir dudak balmıyla dudaklarınızı pürüzsüzleştirebilirsiniz. Eğer dudak peelinginiz yoksa, ıslatılmış bir diş fırçasına toz şeker döktükten sonra dudaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak peeling etkisi yaratabilirsiniz!

KAPATICI KULLANIN

Ruj sürmeden önce, dudaklarınızda baz oluşturmak için kapatıcınızı ya da fondöteninizi kullanın. Bir kat uyguladığınız kapatıcıdan sonra ruj, dudaklarınıza eşit miktarda yayılacak ve rengi ön plana çıkacak. Bu hilenin bir başka avantajı da rujun dudaklarınızda daha uzun süre kalıcı olmasını sağlaması! Eğer rengin daha da dikkat çekmesini istiyorsanız, ruju uyguladıktan sonra dudağınızın kenarlarına bir miktar kapatıcı uygulayabilirsiniz.