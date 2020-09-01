Bu makyaj hileleri ile göz alıcı dudaklara sahip olmak artık çok kolay!

Dudaklar, en az gözler kadar, yüzün en dikkat çeken yerlerinden biri. Hal böyle olunca dudaklarımızın her daim güzel ve göz alıcı görünmesini isteriz. Bu noktada ise rujlar hayatımızda büyük bir yer tutar. Dolgun dudaklar daha güzel, küçük dudaklar daha iyi gibi klişeleşmiş kalıplara kapılmadan kendi dudak şeklinize uygun tüyoları merak ediyorsanız, işinizi kolaylaştıracak bilgileri bir araya getirdiğimiz bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

DOLGUN DUDAKLAR

Dolgun dudaklar zaten kendiliğinden bütün dikkatleri üzerine çektiği için onları daha fazla belirginleştirmenize gerek yok. Bu nedenle, eğer bu dudak şekline sahipseniz, koyu ve çarpıcı renklerden uzak durarak aşırıya kaçan bir görüntüden kaçınabilirsiniz. Tabii ki hayran olduğunuz kırmızı renkten uzak durun demiyoruz. Ancak kiremit ya da toprak tonlarındaki kırmızılar size daha çok yakışacaktır.

Ruj sürerken dudaklarınızın içini bir dudak kalemi ile çerçevelerseniz abartı görüntüden de kaçınmış olursunuz. Günlük kullanım için de nude ya da naturel renkler tercih ederek dudaklarınızın daha hoş görünmesini sağlayabilirsiniz. Hatta sadece nemlendirici özelliğe sahip olan ve kendiliğinden parlaklık veren rujlar bile bu dudaklar için yeterli olur.