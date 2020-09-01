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Bu makyaj hileleri ile göz alıcı dudaklara sahip olmak artık çok kolay!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dolgun, ince, kalın… Herkesin dudak şekli farklı olsa da hepimizin en büyük arzusu, makyaj yapmadan bile gösterişli dudaklara sahip olmaktır. Elbette hepimiz hayalimizdeki dudaklara sahip değiliz. Ancak dudaklarınız ister kalın isterse de ince olsun, işin tekniğini doğru şekilde bilirseniz her zaman harika dudaklara sahip olabilirsiniz. İşte o püf noktalar…

Bu makyaj hileleri ile göz alıcı dudaklara sahip olmak artık çok kolay!

Dudaklar, en az gözler kadar, yüzün en dikkat çeken yerlerinden biri. Hal böyle olunca dudaklarımızın her daim güzel ve göz alıcı görünmesini isteriz. Bu noktada ise rujlar hayatımızda büyük bir yer tutar. Dolgun dudaklar daha güzel, küçük dudaklar daha iyi gibi klişeleşmiş kalıplara kapılmadan kendi dudak şeklinize uygun tüyoları merak ediyorsanız, işinizi kolaylaştıracak bilgileri bir araya getirdiğimiz bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

DOLGUN DUDAKLAR

Dolgun dudaklar zaten kendiliğinden bütün dikkatleri üzerine çektiği için onları daha fazla belirginleştirmenize gerek yok. Bu nedenle, eğer bu dudak şekline sahipseniz, koyu ve çarpıcı renklerden uzak durarak aşırıya kaçan bir görüntüden kaçınabilirsiniz. Tabii ki hayran olduğunuz kırmızı renkten uzak durun demiyoruz. Ancak kiremit ya da toprak tonlarındaki kırmızılar size daha çok yakışacaktır.

Ruj sürerken dudaklarınızın içini bir dudak kalemi ile çerçevelerseniz abartı görüntüden de kaçınmış olursunuz. Günlük kullanım için de nude ya da naturel renkler tercih ederek dudaklarınızın daha hoş görünmesini sağlayabilirsiniz. Hatta sadece nemlendirici özelliğe sahip olan ve kendiliğinden parlaklık veren rujlar bile bu dudaklar için yeterli olur.

İNCE DUDAKLAR

İnce dudakları daha dolgun ve belirgin göstermek aslında çok kolaydır. Dudaklarınızı dudak çizgisinin hemen dışından, doğal renkte bir kalem yardımıyla çerçeveleyin. Daha sonra rujunuzu uygulayın. Renk konusunda dolgun dudaklara göre daha şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Ancak şunu bilmelisiniz ki; koyu tonlar sanıldığı gibi dudakları kalın değil, daha ince gösterir. Amacınız dudaklarınızı kalınlaştırmak ise, açık tonlarda veya şeffaf bir ruj tercih edebilirsiniz. Bu, daha güzel bir görünüm elde etmenize yardım eder. Alt dudağınızın ortasına parlatıcı sürmek de ince dudaklarınızın kalın görünmesini sağlayacak küçük bir makyaj hilesidir.

ÜSTÜ İNCE ALTI KALIN DUDAKLAR

Eğer üstü ince altı kalın olan bir dudağa sahipseniz, dudaklarınızı isterseniz inceltebilir isterseniz de dolgun gösterebilirsiniz. İnce göstermek istediğinizde alt dudağınızı içeriden, üst dudağınızı ise tam dudak çizgisinden çerçeveleyin. Dolgun göstermek içinse üst dudağınızı dudak çizginizin birazcık üzerinden ve alt dudağınızı tam dudak çizginizden çerçevelemeniz gerekir. Dudaklarınızı ön plana çıkaran bir makyaj yaptığınız zaman koyu renkli rujlar ve sade bir göz makyajını tercih edebilirsiniz. Dudaklarınızı geri plana atmak istediğiniz durumlarda ise yoğun bir göz makyajı ve doğal tonlardaki rujlardan yararlanabilirsiniz. Günlük kullanım için size çok yakışacak olan şeftali tonlarındaki rujları olmazsa olmazlarınız arasına ekleyebilirsiniz.


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