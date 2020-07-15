Bu makyaj hilelerine bayılacaksınız! Her daim bakımlı görünmek için...

Makyaj konusunda hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Bazı temel şeyleri bilmenize rağmen tüm dikkatinizi ve becerinizi verdiğiniz halde istediğiniz görünüme kavuşamıyor da olabilirsiniz. Hatta profesyoneller kadar iyi makyaj yapıyor da olabilirsiniz. Ancak bu yazıyı kesinlikle okumalısınız. Çünkü hangi seviyede olursanız olun, bu makyaj hilelerinden haberdar olmalısınız. İşte her kadının bilmesi gereken, sizi daima bakımlı gösterecek makyaj hileleri!
Gözlerinizin küçük görünmesinden şikayetçi olabilirsiniz. O zaman makyaj çantanızda kesinlikle beyaz bir göz kalemi bulundurmalısınız. Gözlerinizin içlerine ve dış köşelerine uyguladığınız kalem sayesinde gözlerinizin daha iri durmasını sağlamış olursunuz. Ayrıca dudak çevresine sürdüğünüz beyaz göz kalemi, dudaklarınızı daha dolgun ve belirgin gösterir. Ayrıca beyaz göz kalemini dudaklarınızın ortalarına uygularsanız o bölgeyi aydınlatacağından daha iri bir görüntü elde edersiniz.
Makyajın vazgeçilmezi rimellerin en problemli yanı, çabuk kurumaları. Ama artık onları çöpe atmanıza gerek yok! Öncelikle bir kapta su kaynatın. Rimelinizin kapağını iyice sıkıp kabın içerisinde bir süre bekletin. Su soğuduktan sonra sizi bir süre daha idare edecek rimelinizi kullanabilirsiniz.
Açık renk rujlar daha rahat bir görünüm elde etmenizi sağlıyor olsa da bazı zamanlar koyu ruj sürmeyi ve bununla kusursuz ve pürüzsüz görünmeyi istiyorsunuz. O zaman kesinlikle dudağınızı dudak kalemiyle çevreleyin. Ruja kalıcılık sağlamak için, tek katlı bir peçeteyi dudağınızın üstüne yerleştirin. Bir fırça yardımı ile transparan pudrayı peçeteye sürün. Bu işlemden sonra rujunuzu tekrar sürün.
Belirgin gözler için beyaz göz kalemi dışında birkaç yöntem daha var. Gözlere kontür... Yüze kontür uygulayabileceğinizi biliyorsunuz. Göz kontürü ile göz kapaklarınızı daha geniş gösterebilirsiniz. Herhangi bir kontür pudrasını göz kapağının katlanma bölgesine uygulayın ve bu alanı gölgeleyin. Gölge için de bronzer kullanabilirsiniz. Ayrıca göz pınarlarınıza kalem uçlu bir far fırçasıyla hafif dokunuşlarla aydınlatıcı sürebilirsiniz.
Kirpikleriniz kısa olduğu için gözleriniz daha küçük görünüyor olabilir. Bunun için kirpik kıvırıcısını kullanın. Kıvırıcıdan daha iyi verim almak için, fön makinesinin sıcak havasını kıvırıcıya yaklaştırın. Gözünüze zarar vermeyecek sıcaklığa yaklaştığında kıvırıcıyı gözünüze uygulayabilirsiniz.
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