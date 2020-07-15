Bu makyaj hilelerine bayılacaksınız! Her daim bakımlı görünmek için...

Makyaj konusunda hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Bazı temel şeyleri bilmenize rağmen tüm dikkatinizi ve becerinizi verdiğiniz halde istediğiniz görünüme kavuşamıyor da olabilirsiniz. Hatta profesyoneller kadar iyi makyaj yapıyor da olabilirsiniz. Ancak bu yazıyı kesinlikle okumalısınız. Çünkü hangi seviyede olursanız olun, bu makyaj hilelerinden haberdar olmalısınız. İşte her kadının bilmesi gereken, sizi daima bakımlı gösterecek makyaj hileleri!

BEYAZ VEYA TEN RENGİ GÖZ KALEMİ

Gözlerinizin küçük görünmesinden şikayetçi olabilirsiniz. O zaman makyaj çantanızda kesinlikle beyaz bir göz kalemi bulundurmalısınız. Gözlerinizin içlerine ve dış köşelerine uyguladığınız kalem sayesinde gözlerinizin daha iri durmasını sağlamış olursunuz. Ayrıca dudak çevresine sürdüğünüz beyaz göz kalemi, dudaklarınızı daha dolgun ve belirgin gösterir. Ayrıca beyaz göz kalemini dudaklarınızın ortalarına uygularsanız o bölgeyi aydınlatacağından daha iri bir görüntü elde edersiniz.

RİMELİN DAHA UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN

Makyajın vazgeçilmezi rimellerin en problemli yanı, çabuk kurumaları. Ama artık onları çöpe atmanıza gerek yok! Öncelikle bir kapta su kaynatın. Rimelinizin kapağını iyice sıkıp kabın içerisinde bir süre bekletin. Su soğuduktan sonra sizi bir süre daha idare edecek rimelinizi kullanabilirsiniz.