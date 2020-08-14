Bu makyaj tüyoları yüzünüzü daha zayıf gösterecek! İnceltmek istediğiniz bölgeleri...

Makyajın yüz güzelliğine olan etkisi yadsınamaz. Doğru makyaj teknikleri kişinin güzelliğini etkileyici dokunuşlarla taçlandırır ve bir üst seviyeye taşır. Eğer dolgun bir yüzünüz varsa, siz de makyaj artistlerinin en sık kullandığı yüz inceltme tüyolarından faydalanarak zayıf gösteren gölge oyunlarına başvurabilirsiniz!
MAKYAJLA YÜZ İNCELTME HİLELERİ
Makyajla yüz inceltirken yüz şeklinizi iyi tanımanız gerekir. Yüz küçültme tüyolarını uygularken amaç, yüz şekliniz ne olursa olsun onu mümkün olabildiğince oval ve zayıf göstermekten geçer. Elinizde bir aynayla kendinizi iyi ışıklandırılmış bir alanda inceleyin. Yüzünüzdeki hangi bölümlerin geri plana atılıp hangi bölümlerin öne çıkarılması gerektiğini belirleyin. Bu aşama yüzü zayıf göstermek için atılacak adımların tamamını etkiler!
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kontür tekniği ile yüz inceltme, yüzde belirli noktaları gölgelendirerek geri plana atma ve öne çıkarılması gereken bölümleri parlatarak vurgulama işlemidir. Bu uygulama için likit veya toz olmak üzere iki farklı tonda ürüne ihtiyacınız vardır. Koyu olan ton gölgelendirmek, açık olan ton ise aydınlık vermek için kullanılarak yüzünüze kusursuz bir incelik ve ovallik katar.
Koyu ve soğuk tonda seçtiğiniz kontür ürününü alın çizgisi, çene kenarları ve ucu, varsa gıdı bölgesi ve elmacık kemiklerinin altına uygulayın. Ürünü bol bol sürmek yerine gerek duyarsanız tekrarlamayı seçin.
Yumuşak bir makyaj fırçası yardımıyla boyayı dağıtın. Kontür uyguladığınız alanlar kendiliğinden koyu renkte görünüyormuş gibi bir sonuç alana kadar dağıtma işlemine devam edin.
Burnunuzu da küçültmek istiyorsanız ince bir fırça yardımıyla burun kanatlarına ve burun ucuna kontür uygulayın. Burun kemiğinin en üst kısmını boş bırakın.
Ön plana çıkarmak istediğiniz bölgeleri daha açık tonda seçtiğiniz ürünün yardımıyla aydınlatın. Bu aşamada cilt tonunuzdan daha açık bir fondöten veya pudra kullanabileceğiniz gibi, aydınlatıcı olarak üretilmiş toz ve likit ürünlerden de faydalanabilirsiniz.
Yalnızca birkaç ürün ve makyaj fırçası ile yüz hatlarınızı olduğundan çok daha zayıf göstermek işte bu kadar kolay! Yüz inceltmeye yardımcı bu tüyolar sayesinde hep arzuladığınız kemikli ve ince görünümü elde edebilirsiniz!
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