Bu makyaj tüyoları yüzünüzü daha zayıf gösterecek! İnceltmek istediğiniz bölgeleri...

Makyajın yüz güzelliğine olan etkisi yadsınamaz. Doğru makyaj teknikleri kişinin güzelliğini etkileyici dokunuşlarla taçlandırır ve bir üst seviyeye taşır. Eğer dolgun bir yüzünüz varsa, siz de makyaj artistlerinin en sık kullandığı yüz inceltme tüyolarından faydalanarak zayıf gösteren gölge oyunlarına başvurabilirsiniz!

MAKYAJLA YÜZ İNCELTME HİLELERİ

Makyajla yüz inceltirken yüz şeklinizi iyi tanımanız gerekir. Yüz küçültme tüyolarını uygularken amaç, yüz şekliniz ne olursa olsun onu mümkün olabildiğince oval ve zayıf göstermekten geçer. Elinizde bir aynayla kendinizi iyi ışıklandırılmış bir alanda inceleyin. Yüzünüzdeki hangi bölümlerin geri plana atılıp hangi bölümlerin öne çıkarılması gerektiğini belirleyin. Bu aşama yüzü zayıf göstermek için atılacak adımların tamamını etkiler!

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kontür tekniği ile yüz inceltme, yüzde belirli noktaları gölgelendirerek geri plana atma ve öne çıkarılması gereken bölümleri parlatarak vurgulama işlemidir. Bu uygulama için likit veya toz olmak üzere iki farklı tonda ürüne ihtiyacınız vardır. Koyu olan ton gölgelendirmek, açık olan ton ise aydınlık vermek için kullanılarak yüzünüze kusursuz bir incelik ve ovallik katar.