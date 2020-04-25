Bu maskeler saçlara eski canlılığını kazandırıyor! Muz, zeytinyağı...

Daha birçok sebepten ölü hale gelen saçları canlandırmanın doğal yolları var. Evde hazırlayabileceğiniz bu tariflerle saçlarınız eskisinden çok daha havalı ve bakımlı görünecek!
ZEYTİNYAĞI VE YUMURTALI SAÇ BAKIM MASKESİ
Saçlara en çok bakım yapan besinlerden biri hiç kuşkusuz yumurtadır. Saçlara güç ve parlaklık veren yumurtanın yanına saçların yumuşacık olmasını sağlayan zeytinyağını da ekliyoruz. Ortaya muhteşem bir maske çıkmış oluyor. Aynı zamanda zeytinyağı, yumurtanın kokusunu da bastırmış oluyor.
Malzemeler
l 1 adet yumurta
l 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Ufak ve temiz bir kase çıkarın.
l Bu kase içerisinde zeytinyağı ve yumurtayı kıvam alana kadar karıştırın.
l Oluşan karışımı saçlarınızın her yerine nazik hareketlerle yedirin.
l Bone, poşet ya da streç filmle saçlarınızın her yerini sarın.
l Maskeyi saçınızda 1-2 saat bekletin.
l Daha sonra saçlarınızı şampuanla iyice yıkayın. Durularken dikkatli olun, yumurta kokusu ve kalıntısı kalmayana dek devam edin.
l Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
BAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI SAÇ BAKIM MASKESİ
Daha parlak ve canlı saçlar için bir diğer muhteşem ikili de bal ve Hindistan cevizi yağı oluyor. Bu maske, doğal saç maskeleri arasında en çok ilgi görenlerden. Bu tarif ile birlikte saçlarınızın canlanmış ve hafiflemiş olduğunu hissedeceksiniz. Hindistan cevizi yağının yer aldığı saç maskeleri her zaman olumlu sonuç verir!
Malzemeler
l 1 yemek kaşığı kadar bal
l 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı (Hindistan cevizi özlü yağı eritebilirsiniz.)
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Malzemeleri kıvam alana dek temiz bir kase içerisinde karıştırın.
l Nemli saçlarınıza bu karışımı nazik hareketlerle yedirin.
l 15-20 dakika süresince saçınızda bekletin.
l Şampuanlayın ve iyice durulayın. Saçlarınız pamuk gibi olacak!
l Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.
MUZ VE ZEYTİNYAĞLI SAÇ BAKIM MASKESİ
Bu maske saçlarınıza parlaklık verirken daha hızlı uzamasına da yardımcı oluyor. Zeytinyağının yakışmadığı besin yok denebilir, muz ve zeytinyağının uyumuyla saçlarınız parıl parıl parlayacak! Muz, içerisinde bulunan potasyumla saçlarınızı besler ve parlaklığını arttırır. Birçok saç maskesinde de başroldedir!
Malzemeler
l 2 adet orta boy muz
l 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
l Tercihinize göre 1 yemek kaşığı kadar da bal
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
l Bütün malzemeleri macun kıvamına gelene kadar bir kase içerisinde birkaç dakika kadar güzelce karıştırın.
l Maskeyi nemli saçlarınıza yedirerek uygulayın. Kuru saçlarınıza uygulamayın!
l 20 dakika saçınızda bekletin.
l Yıkayıp durulayın. Haftada en fazla 2 kez kullanmalısınız.
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