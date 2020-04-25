Bu maskeler saçlara eski canlılığını kazandırıyor! Muz, zeytinyağı...

Daha birçok sebepten ölü hale gelen saçları canlandırmanın doğal yolları var. Evde hazırlayabileceğiniz bu tariflerle saçlarınız eskisinden çok daha havalı ve bakımlı görünecek!

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTALI SAÇ BAKIM MASKESİ



Saçlara en çok bakım yapan besinlerden biri hiç kuşkusuz yumurtadır. Saçlara güç ve parlaklık veren yumurtanın yanına saçların yumuşacık olmasını sağlayan zeytinyağını da ekliyoruz. Ortaya muhteşem bir maske çıkmış oluyor. Aynı zamanda zeytinyağı, yumurtanın kokusunu da bastırmış oluyor.

Malzemeler



l 1 adet yumurta

l 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

l Ufak ve temiz bir kase çıkarın.

l Bu kase içerisinde zeytinyağı ve yumurtayı kıvam alana kadar karıştırın.

l Oluşan karışımı saçlarınızın her yerine nazik hareketlerle yedirin.

l Bone, poşet ya da streç filmle saçlarınızın her yerini sarın.

l Maskeyi saçınızda 1-2 saat bekletin.

l Daha sonra saçlarınızı şampuanla iyice yıkayın. Durularken dikkatli olun, yumurta kokusu ve kalıntısı kalmayana dek devam edin.

l Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.