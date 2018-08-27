Bu nasıl gelenek? Ölüler mezardan çıkarıp...

Yıllardır süren bu gelenek Batı kültürüne dehşet verici gelse de bölge halkının vazgeçilmez bir adeti.
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