Bu nasıl gelenek? Ölüler mezardan çıkarıp...

Yıllardır süren bu gelenek Batı kültürüne dehşet verici gelse de bölge halkının vazgeçilmez bir adeti.

Ölüleri mezardan çıkarıp giydiriyorlar

1 / 16 Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkı her yıl ölülerini onurlandırmak amacıyla mezardan çıkarıp, en güzel elbiselerini giydiriyor, gezdiriyor ve fotoğraf çektiriyorlar.

2 / 16 Bu topluluğun yıllardır süren bu geleneği Batı kültürüne göre korkutucu gelse de, bölge halkı için kutsal bir ritüel...

3 / 16 Çılgın fotoğraflar, geçtiğimiz gün düzenlenen Maeaen hasat festivali sırasında Toraja'da Lembang Lempo Poton köyünde çekildi.

4 / 16 Güney Sulawesi'ndeki Toraja halkı, ailesel ilişkilerin ölümle sonuçlanmadığına inanıyor. Torajalılar, her yıl akrabalarının cesetlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyor.

5 / 16 Bu sene bu geleneğe dışarıdan da insanların ziyaret etmesine izin verildi. Yeni görüntülerde, festivale turistlerin de katıldığını görüyorsunuz.

6 / 16 Üç gün süren kutlamalarda akrabalar, arkadaşlar, hatta çocuklar ve bebeklerin mezarları dahi kazılıyor. Aileler tabutları açıyor ve vücutların kurumasını sağlıyor.

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