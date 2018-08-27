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Bu nasıl gelenek? Ölüler mezardan çıkarıp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkı her yıl ölen akrabalarını onurlandırmak için mezardan çıkarıyor.

Yıllardır süren bu gelenek Batı kültürüne dehşet verici gelse de bölge halkının vazgeçilmez bir adeti.

Ölüleri mezardan çıkarıp giydiriyorlar

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Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkı her yıl ölülerini onurlandırmak amacıyla mezardan çıkarıp, en güzel elbiselerini giydiriyor, gezdiriyor ve fotoğraf çektiriyorlar.
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Bu topluluğun yıllardır süren bu geleneği Batı kültürüne göre korkutucu gelse de, bölge halkı için kutsal bir ritüel...
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Çılgın fotoğraflar, geçtiğimiz gün düzenlenen Maeaen hasat festivali sırasında Toraja'da Lembang Lempo Poton köyünde çekildi.
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Güney Sulawesi'ndeki Toraja halkı, ailesel ilişkilerin ölümle sonuçlanmadığına inanıyor. Torajalılar, her yıl akrabalarının cesetlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyor.
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Bu sene bu geleneğe dışarıdan da insanların ziyaret etmesine izin verildi. Yeni görüntülerde, festivale turistlerin de katıldığını görüyorsunuz.
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Üç gün süren kutlamalarda akrabalar, arkadaşlar, hatta çocuklar ve bebeklerin mezarları dahi kazılıyor. Aileler tabutları açıyor ve vücutların kurumasını sağlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ölüm mezar ceset

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