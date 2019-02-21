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Bu nasıl yangın? 70 kişi kül oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Bangladeş'te gergin bekleyiş sürüyor. Kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın 70 can aldı.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da bölgede bulunan kimyasal madde depoları hala tehlike arz ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Bangladeş'in başkenti Dhaka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti. Bölgede mahsur kalan onlarca kişi daha olduğu tahmin ediliyor.
Yangın büyük oranda söndürülse de, kimyasal maddelerin saklandığı depolarda patlamalar devam ediyor. Bu patlamalar dar sokakların yeniden alev almasına yol açtığı için, yangından kurtulanlar da henüz binalardan çıkamıyor.
Onlarca kişinin mahsur kaldığı eski binalarda, arama kurtarma çalışması da yapılamıyor.
Yangın kontrol odası yetkilisi Mahfuz Riben, AFP'ye 69 kişinin öldüğünü bilgisini verirken, Bangladeş İtfaiye Şefi Ali Ahmed, ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Hastaneye kaldırılan 45 yaralıdan 4'ünün durumu ağır.
Şehrin tarihi bölgelerinden Chawkbazar'da başlayan yangının, kimyasal maddelerin patlamasının etkisiyle hızla yayıldığı ve birbirine bitişik dört binayı etkisi altına aldığı belirtiliyor.
Ali Ahmed, "Yangının başladığı yerde trafik ışıkları var. O kadar hızlı yayıldı ki insanlar kaçamadı" dedi. Trafik ışıklarının bulunduğu bölgede sokaklar çok dar, binalar aralıksız inşa edilmiş.

'YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI'

'YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI'
Polisin verdiği bilgiye göre çarşamba akşamı başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı ancak 200 itfaiyecinin çalışmasına rağmen hâlâ tamamen söndürülemedi.
Bölgede yaşayanlar, patlamaların olduğu binalardan birinde düğün öncesi kutlaması yapıldığını, orada mahsur kalan çok sayıda insanın yaralandığını söyledi.
Dhaka polisine göre hayatını kaybedenler arasında sokaktan geçenler, düğün öncesi kutlamaya gidenler ve sokaktaki bir lokantada yemek yiyenler de var.
En az iki araba ve 10 motor da yandı.
2010'da Dhaka'nın eski binalarından birinde çıkan benzer bir yangında 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Dhaka'da meydana gelen em fazla ölümlü bu yangının ardından yerleşim bölgelerindeki kimyasal depolara baskınlar başlamıştı. Ancak yıllar içinde bu operasyonlar azaldı. (BBC)
Olay yerinde çekilen karelerden bazıları...
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