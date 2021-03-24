HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu numaraya dikkat! 'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı

Bu numaraya dikkat! 'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı

24.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir işyeri çalışanından "babamı arayacağım" diyerek telefonunu alan şahıs, vatandaşın dalgınlığından yararlanarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalanırken daha önce de aynı yöntemle birçok kişinin telefonunu çaldığı tespit edildi.

Bu numaraya dikkat! 'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan H.K. isimli bir vatandaş, 2004 doğumlu oğlu B.K.’nin çalıştığı iş yerine gelen erkek bir şahsın, oğluna ait telefonu "babamı arayacağım" diyerek aldığını, daha sonra ise kendini unutturarak iş yerinden uzaklaştığını söyleyerek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, eşkal bilgileri ve güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, H.D.’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde daha önce de aynı yöntemle birçok kişinin telefonunu çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece ’güveni kötüye kullanmak’ suçundan tutuklandı.

SAKİNLİĞİYLE PES DEDİRTTİ

Öte yandan, şahsın iş yerinde telefonu alıp konuşma anları ve iş yerinden ayrılması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iş yerine gelen şüpheli şahıs, çalışandan telefonunu istiyor. Aldığı telefonla iş yerinde biriyle konuşuyor gibi yapan şahıs, daha sonra çalışanların bir boşluğundan yararlanarak iş yerinden çıkıyor. Ardından rahat bir şekilde bölgeden uzaklaşan şahıs, sakinliğiyle görenlere pes dedirtti.

b10635b0-948e-4202-8fdd-b8cda4f6ad63

c0705f3b-8ce8-4f09-8d85-c7af72622ed5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Burdur'da imamı çileden çıkartan olay! Burdur'da imamı çileden çıkartan olay!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Gözaltı Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti

Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Okul müdürünün sır ölümü!

Sosyal medyayı sallayan kavga! ‘Otomobilin suçu ne?’ dedirtti

Genç çiftin kavgasında olan otomobile oldu

119 yaşındaki ‘Şeker nine’ hariç evde yaşayan herkes koronavirüse yakalandı

119 yaşındaki ‘Şeker nine’ hariç evde yaşayan herkes koronavirüse yakalandı

İmamdan musluk hırsızlarına 'Allah akıl, fikir, hidayet nasip etsin' mesajı

Burdur'da imamı çileden çıkartan olay!

Mersin’den Alanya’ya yürüdü, ‘kim bu manyak’ dediler

Görenler ‘kim bu manyak’ diyerek tepki gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.