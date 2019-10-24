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Bu okulda ders, her perşembe sporla başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

ISPARTA'daki Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'nda, her perşembe, sabah derse sporla başlanıyor.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'daki Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'nda, her perşembe, sabah derse sporla başlanıyor. Öğretmen, idareci ve öğrencilerle velilerin katıldığı sabah sporu, müzik eşliğinde yarım saat sürüyor. Oldukça neşeli geçen spor sonrası öğrenci ve öğretmenler gün boyu eşofmanlarıyla derse girerek alışılmışın dışında bir eğitim görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkan Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu yöneticileri, geçen yıl güne sporla başlama etkinliğini hayata geçirdi. Her perşembe öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin eşofmanlarını giyip okul bahçesinde buluştuğu ve spor yaptığı etkinlik beğenilince, bu yıl da devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

FİNALİ ERİK DALI İLE YAPIYORLAR

Okulun beden eğitimi öğretmeni eşliğinde perşembe günleri bahçede yaklaşık yarım saat yapılan spor etkinliğinin finali ise 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oynayarak yapılıyor. Okul bahçesi şenlik havasına bürünürken, eğitim gören 308 öğrencinin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DESTEK

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi de bu etkinliğe katılarak spor yapan öğrencilerle kendilerine eşlik eden öğretmen, idareci ve velilere Isparta elmasıyla su ikram ediyor. Ayrıca spor sonunda kilo boy ve yağ oranı ölçümü yapılarak, diyetisyenler eşliğinde veliler obeziteye karşı bilgilendiriliyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Okul Müdürü Adnan Çelik, "'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' dedik ve 1 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Sağlıklı yaşam için spor uygulamamız, her perşembe sabahı gerçekleştiriliyor. Bu güzel uygulamayı başlatırken 'inşallah dalga dalga yayılır' dedik. Mahallemizde, şehrimizde yayıldığını görünce doğru bir yolda ilerlediğimizi görüp devam ettiriyoruz. Kısa sürede bu uygulamanın tüm ülke geneline yayılacağını düşünüyoruz" dedi.

'PERŞEMBENİN GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR'

Sabah eşofmanlarını giyerek çocuklarıyla okula gelen ve spora katılan veliler, "Oldukça güzel bir uygulama. Okul müdürümüze böyle yararlı bir proje başlatmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da oldukça memnun ve perşembenin gelmesini dört gözle bekliyorlar. Biz de katılıyoruz ve oldukça yararını görüyoruz" diye konuştu.

'SPORDAN SONRA DAHA ZİNDE HİSSEDİYORUZ'

Okulun öğrencileri de müzik eşliğinde spor yaptıktan sonra DHA mikrofonuna yaptıkları açıklamada, uygulamadan oldukça memnun olduklarını spordan sonra derse ilgilerinin arttığını söyledi.

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