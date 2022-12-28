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'Bu olay kapanacak, kayıtları silin' deyip ağlamaya başladı! Polis de, babası da anlam veremedi

28.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 4 bin TL’sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasp edildiğini iddia eden genç kız, kendisine yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin'' dedi. Kızın bu hareketleri babasını da şaşırttı.

'Bu olay kapanacak, kayıtları silin' deyip ağlamaya başladı! Polis de, babası da anlam veremedi

Olay, Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltak Caddesi üzerinde yürürken gaspa uğradığını iddia eden A.G.K. (24), 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yürürken yanına yaklaşan, yüzü maskeli bir erkeğin kendisine bıçak çektikten sonra 4 bin TL’sini gasp ettiğini öne süren A.G.K.'nin yardım talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için genç kızdan bilgi almak istedikleri anda beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinir krizi geçiren genç kız, ekiplerin yardımını geri çevirerek gitmelerini istedi. Yanında babası olan genç kızın verdiği tepki sonrası hayrete düşen ekipler, kendisiyle tekrar konuşarak olayı anlamaya çalıştı.

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"BU OLAY KAPANACAK"

Bir yandan bölgede şüphelinin bulunması için çalışan ekipler, bir yandan da kızı ikna etmeye çalıştı. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Baba sen de polisler de gidecek ve bu olay kapanacak. Tutanak tutulabiliyorsa tutalım, ben de imzalayayım ama bu konu hakkında size gelmek istemiyorum" sözlerinden sonra ağlamaya başladı.

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BABASI DA ANLAM VEREMEDİ

İlginç hareketler sergiledikten sonra şikayetçi olmamak için direnen genç kızın yanında bulunan babası da olaya anlam veremedi. Çalışmalarını sonlandıran ekipler, tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan gaspın gerçek mi yoksa komplo mu olduğu merak konusu oldu.

(İHA)

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