Bu önerilere göz atmadan saç bakım rutini oluşturmayın! Meğer saç rengine göre bakım da farklı oluyormuş

Saç boyaları saçlarımızın yapısını bozabilir, nemini azaltıp kurutabilir veya daha gözenekli hale getirebilir. O nedenle boyalı saçların ekstra bakıma ihtiyacı olur. Siz de hangi renk saça sahipseniz ona göre saç bakımı yapabilir ve saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

SAÇ RENGİNE GÖRE BAKIM ÖNERİLERİ