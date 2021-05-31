Bu önerilere göz atmadan saç bakım rutini oluşturmayın! Meğer saç rengine göre bakım da farklı oluyormuş

Saç boyaları saçlarımızın yapısını bozabilir, nemini azaltıp kurutabilir veya daha gözenekli hale getirebilir. O nedenle boyalı saçların ekstra bakıma ihtiyacı olur. Siz de hangi renk saça sahipseniz ona göre saç bakımı yapabilir ve saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.
SAÇ RENGİNE GÖRE BAKIM ÖNERİLERİ
- Saçlarınız hangi renge sahip olursa olsun o renge uygun şampuan, saç kremi ve bakım ürünleri kullanmanızda fayda var. Böylece saç renginizi korurken saçlarınızın daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.
- Boyama esnasında saçlarınız yorulmuş olabilir. Ya da boya saçlarınızın nemini azaltmış olabilir. O nedenle boyalı saçların ekstra bakıma ihtiyacı var. Badem yağı, kayısı çekirdeği yağı, argan yağı gibi saçlarınızı onaran ve besleyen doğal yağları kullanabilirsiniz.
- Sarı saçlar ve kızıl tonlar, bakımı bir tık daha zor olan boyalı saç grubuna girer. Çünkü hem rengi korumak zordur hem de saç rengi istenilen rengi alana kadar fazlaca işlemden geçtiği için yıpranmış olabilir. Bu renk saçlara sahipseniz saçlarınıza nazik davranarak bakımını ihmal etmemelisiniz.
- Sarı saçlar rengini kaybettiğinde istenmeyen bir tona dönebilir. O nedenle saçınıza uygun bir mor şampuan kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
- Siyah, kahverengi gibi koyu tonlar ya da pembe, yeşil mavi gibi renkli tonlar saçlarınızı her yıkadığınızda hızlıca saçlarınızdan akar. Saç renginizin daha uzun süre sizinle kalmasını istiyorsanız saçlarınızı daha az yıkamalısınız. Böyle durumlarda saçınız için uygun kuru şampuanı kullanabilirsiniz.
- Ayrıca boyalı saçlarınızı sıcak su yerine olabildiğince ılık ve soğuğa yakın suyla yıkarsanız saçlarınızın rengini daha uzun süre koruyabilirsiniz.
- Saçlarınızı güneş, klor gibi onları yıpratıcı maddelerden korumalısınız.
- Tüm saç renklerinin dikkat etmesi gereken başka bir bakım tavsiyesi de dip boya. Dip boyanız geldiğinde saçlarınızı aynı tonda boyatmalısınız.
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