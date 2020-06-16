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Bu önerilerle 10 yaş genç görüneceksiniz! İşte gençleştiren doğal tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genç bir cilt her kadının hayalidir. Yıllar geçse de genç bir cilt görünümüne sahip olmayı kim istemez! Hepimiz pürüzsüz, parlak ve canlı görünen bir cildin hayalini kurarız. Zaman içinde yorgunluk, stres ve çeşitli dış faktörler sebebiyle cildimiz yaşlanmaya başlar. Peki bu yaşlanmayı çeşitli yöntemlerle önleyebilir miyiz? İşte gençleştirmeye yarayan en etkili cilt bakım önerileri...

Bu önerilerle 10 yaş genç görüneceksiniz! İşte gençleştiren doğal tarifler...

Çoğu zaman hayatın akışı içinde cilt bakımını ihmal etmeye başlarız. Bunun sonucu olarak bir gün aynaya baktığımızda kırışık ve yorgun bir ciltle karşılaşırız. Endişelenmeyin! Çeşitli cilt bakımı önerileri ile daha genç bir cilt görünümüne kavuşmak mümkün!

CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN!

Gün içerisinde toz, yağ ve kir sebebiyle gözenekler tıkanabilir. Tıkanan gözenekler cildi mat ve sağlıksız göstererek olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize sebep olur. Bunun önüne geçmek için her akşam yatmadan önce mutlaka temizleyici bir sabun veya jel yardımıyla yüzünüzü temizleyin.

HAFTADA 1-2 KEZ BAKIM MASKESİ KULLANIN

Haftada 1-2 kez banyo sonrası nemlendirici özelliği olan bir bakım maskesi kullanmaya özen gösterin. Bakım maskelerinin çoğu hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için cilt kırışıklıkları üzerinde etkilidir. Ayrıca haftalık düzenli uygulayacağınız maskeler sayesinde cildiniz neme doyarak ışıl ışıl parlar!

SABAH VE AKŞAM NEMLENDİRİCİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Nemlendirici kullanmak cildinizin genç ve sağlıklı görünmesine etki edecek en önemli faktördür. Güneş ve rüzgar gibi dış faktörler sebebiyle zamanla ciltte kırışıklıklar oluşur. Düzenli olarak kullanacağınız cilt nemlendiricileri sayesinde bu kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz. Cilt yenileme ve kırışık azaltmada etkili olan ''hyalüronik asit'' içerikli nemlendiriciler tercih edebilirsiniz.

CİLT MASAJI YAPIN

Günde bir kez nemlendirici bir yağ veya serum yardımıyla temiz cilde masaj yapın. Bu şekilde cildinizde bulunan kan dolaşımını hızlandırarak mimik çizgilerinizin kalıcı olmasının önüne geçebilirsiniz. Masaj yaparken yüzünüze fazla bastırmamaya dikkat edin. Dilerseniz çeşitli masaj tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamadan sonra cildinizdeki değişime inanamayacaksınız!

YÜZ YOGASI YAPMAYI DENEYİN

Yüz yogası cildi gençleştirmeye yardımcı yöntemlerden biridir. Yer çekimi sebebiyle zamanla aşağı doğru sarkan cildinizi yüz yogası sayesinde toparlayabilirsiniz. Günlük sabah veya akşam birkaç kolay hareketle gerçekleştireceğiniz yüz yogası zaman içinde yüz kaslarınızı geliştirerek cildinizin daha diri ve genç görünmesini sağlayacaktır. Haydi durmayın, bugün yüz yogasına başlayın!

VÜCUDUNUZUN KOLAJEN İHTİYACINI KARŞILAYIN

Zaman içinde vücutta bulunan kolajen miktarı azalmaya başlar. Bunun sonucu cilt kuruyarak kırışmaya daha elverişli hale gelir. Kolajen sayesinde cildiniz esnekliğini, canlılığını ve nemini korur. Cilt bakımı için çoğu zaman kolajen içerikli serum ve nemlendiriciler yeterli gelmez. Daha genç bir cilt görünümüne sahip olmak için vücudunuzun kolajen ihtiyacını çeşitli besin takviyeleri ile sağlamalısınız. Dilerseniz doktor kontrolünde kolajen takviyesi alabilirsiniz.

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