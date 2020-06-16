Bu önerilerle 10 yaş genç görüneceksiniz! İşte gençleştiren doğal tarifler...

Çoğu zaman hayatın akışı içinde cilt bakımını ihmal etmeye başlarız. Bunun sonucu olarak bir gün aynaya baktığımızda kırışık ve yorgun bir ciltle karşılaşırız. Endişelenmeyin! Çeşitli cilt bakımı önerileri ile daha genç bir cilt görünümüne kavuşmak mümkün!

CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN!

Gün içerisinde toz, yağ ve kir sebebiyle gözenekler tıkanabilir. Tıkanan gözenekler cildi mat ve sağlıksız göstererek olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize sebep olur. Bunun önüne geçmek için her akşam yatmadan önce mutlaka temizleyici bir sabun veya jel yardımıyla yüzünüzü temizleyin.

HAFTADA 1-2 KEZ BAKIM MASKESİ KULLANIN

Haftada 1-2 kez banyo sonrası nemlendirici özelliği olan bir bakım maskesi kullanmaya özen gösterin. Bakım maskelerinin çoğu hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için cilt kırışıklıkları üzerinde etkilidir. Ayrıca haftalık düzenli uygulayacağınız maskeler sayesinde cildiniz neme doyarak ışıl ışıl parlar!

SABAH VE AKŞAM NEMLENDİRİCİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Nemlendirici kullanmak cildinizin genç ve sağlıklı görünmesine etki edecek en önemli faktördür. Güneş ve rüzgar gibi dış faktörler sebebiyle zamanla ciltte kırışıklıklar oluşur. Düzenli olarak kullanacağınız cilt nemlendiricileri sayesinde bu kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz. Cilt yenileme ve kırışık azaltmada etkili olan ''hyalüronik asit'' içerikli nemlendiriciler tercih edebilirsiniz.