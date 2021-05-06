HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu otel sadece hayvanlara hizmet veriyor! İşte hayvan oteli

Bu otel sadece hayvanlara hizmet veriyor! İşte hayvan oteli

06.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu'da iki yıl önce kurulan, 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, büyükbaşlarını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

FARKLI İLÇELERDEN DE HAYVAN GETİRİLİYOR

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Mesudiye ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerden de besicilerin rağbet gördüğü otelde, hayvanların bakımı, temizliği ve tüm işlemleri gerekli personeller tarafından yapılıyor.

Screenshot_21

''ÇİFTÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN''

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, hayvan bakım otelinin ikinci yılını tamamladıklarını söyledi. Kış mevsiminde hayvanlarını otele bırakan çiftçilerin, bahar aylarında hayvanlarını aldıklarını kaydeden Gül, “Şuanda hayvanların büyük bir kısmını teslim ettik. Burada bazı hemşerilerimizin hayvanları ve Mesudiye Belediyesi’ne ait hayvanlar da var. Buradaki amacımız, hayvancılığı Mesudiye’de nasıl geliştirebiliriz? Vatandaşa nasıl bir rahatlık elde edebiliriz? Özellikle bu sene uyguladığımız bir çalışma daha var. Hastalanan ve durumu iyi olmayan çiftçilerimiz bizi aradıklarında biz onların hayvanlarını alıp burada bakıyoruz” dedi.

KIŞIN BIRAKILAN HAYVANLAR YAVRULARIYLA BİRLİKTE TESLİM EDİLİYOR

Belediye Başkanı Gül, kış aylarında bırakılan hayvanların kimi zaman yavruları ile birlikte teslim edildiğini ifade ederek, “Bahar aylarında hayvanlarını geri almaya geldiklerinde yavrusu ile birlikte geri teslim ediyoruz ve böylelikle hayvan sayısı artmış oluyor. Bu hizmet Mesudiye ilçemizden ve hatta çevre ilçelerden de rağbet gördü. Farklı ilçelerden de hayvan kiralama ve hayvan bırakma gibi taleplerle de karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Screenshot_20

''ÖNCEDEN HAYVANLARIMIZI SATMAK ZORUNDA KALIYORDUK''

Cavit Türkcan isimli çiftçi, kış aylarında hayvanlarını getirdiğini ve güvenli bir şekilde teslim ettiğini ifade ederek, “Şu anda sağlıklı bir şekilde geri alıyorum. Böyle bir imkan sunulduğu için emeği geçenlere teşekkür ederim. Önceden hayvanlarımızı satıp parasını alamıyorduk, gurbete gidiyorduk, şuanda sevinçliyiz ve ailemizle birlikte sütünden faydalanacağız” ifadelerini kullandı.
Diğer üreticiler de gurbetçiler olarak bu projeden çok iyi bir şekilde faydalandıklarını ve kiralık hayvanlarla hayvan bakmaya devam ettiklerini ifade ederek, projeden memnun olduklarını belirttiler. Hayvanlarını teslim alan üreticiler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Screenshot_22

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Dev böcek dehşete düşürdü: İki yumruk büyüklüğündeDev böcek dehşete düşürdü: İki yumruk büyüklüğünde
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ordu

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Gençlik fotoğrafıyla olay oldu!

Gençlik fotoğrafıyla olay oldu!

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.