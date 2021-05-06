Bu otel sadece hayvanlara hizmet veriyor! İşte hayvan oteli

Ordu'da iki yıl önce kurulan, 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, büyükbaşlarını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

FARKLI İLÇELERDEN DE HAYVAN GETİRİLİYOR

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Mesudiye ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerden de besicilerin rağbet gördüğü otelde, hayvanların bakımı, temizliği ve tüm işlemleri gerekli personeller tarafından yapılıyor.

''ÇİFTÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN''

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, hayvan bakım otelinin ikinci yılını tamamladıklarını söyledi. Kış mevsiminde hayvanlarını otele bırakan çiftçilerin, bahar aylarında hayvanlarını aldıklarını kaydeden Gül, “Şuanda hayvanların büyük bir kısmını teslim ettik. Burada bazı hemşerilerimizin hayvanları ve Mesudiye Belediyesi’ne ait hayvanlar da var. Buradaki amacımız, hayvancılığı Mesudiye’de nasıl geliştirebiliriz? Vatandaşa nasıl bir rahatlık elde edebiliriz? Özellikle bu sene uyguladığımız bir çalışma daha var. Hastalanan ve durumu iyi olmayan çiftçilerimiz bizi aradıklarında biz onların hayvanlarını alıp burada bakıyoruz” dedi.