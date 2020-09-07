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Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Otomobil piyasasının en fazla tercih edilen araçlarından biri olan Ford Focus, serinin iddialı özelliklere sahip yeni aracı ile de bu özelliğini sürdürecek gibi görünüyor. Güçlendirilmiş yapısının ve motorunun yanına oldukça verimli bir kullanıma sahip çeşitli geliştirmeler de eklenen araç yeni kullanıcılarını bekliyor.

Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı...

ABD kaynaklı bir firma olan Ford tarafından üretilen Focus serisinin yeni modeli, yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de piyasaya sürüldü. Beş farklı motor seçeneğine sahip olan araç, yüksek performans vadetmesinin yanı sıra geniş iç tasarımı ve oturma alanı ile de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Oldukça estetik bir tasarımı yırtıcı bir görünümle birleştiren yeni Ford Focus, serinin önceki modellerine daha geniş ve uzun bir iskelete sahip.

YENİ FORD FOCUS'UN ÖZELLİKLERİ

Yeni Ford Focus, sürüş deneyimini geliştiren yeni eklentileri ile de kullanıcıların beğenisini topluyor. İçerisinde bulunan Çarpışma Önleme Yardımcısı mekanizma sayesinde yolu tarayan araç, olası bir çarpışma tehlikesi fark ettiğinde sürücüye uyarı vererek zamanında önlem almasını sağlıyor.

Buna ek olarak, Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi ismi verilen bir Dur-Kalk işlevine sahip olan yeni Ford Focus, aracınızın hızını otomatik olarak öndeki araca göre ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca trafiğin sıkıştığı anlarda otomobilinizi otomatik olarak durdurup yeniden çalıştıran bu sistem, Şerit Takip Sistemi ile de şerit içerisinde kalmanıza imkan sağlıyor.

Bunun dışında 511 litrelik bagaj hacmi ile de dikkat çeken yeni Ford Focus'un bagajı işlevsel olarak özelleştirilebilen bir tasarıma sahip. Üç adet yükseklik ayarında kullanılabilen bagaj tasarımı, içerisinde bulunan akıllı bagaj özelliği ile de kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor.

PERFORMANS KONUSUNDA DA İDDİALI!

8 ileri vitesli otomatik şanzıman bulunan yeni Ford Focus ürünleri, bu sayede iyileştirilmiş bir hızlanma performansı sunuyor. Performans verimliliği açısından sürücü deneyimine oldukça katkı sağlayan 8 ileri vitesli otomatik şanzıman, Ford araçlarında ilk defa Focus serisinin yeni otomobili ile kullanıcılara sunuluyor.

Performans dışında aracın uzun kullanım ömrüne ve korunmasına da hassasiyet gösteren Ford, Kapı Kenar Koruması ile sürtünme sebepli kolay çiziklerin de önüne geçiyor. 8 inçlik bir multimedya ekranına sahip olan Ford SYNC 3 Multimedya Sistemi ile birlikte gelen yeni Ford Focus, Türkçe dilini de algılayarak akıllı telefonunuzu otomobilinizin arayüzü üzerinden kontrol edebilmenize imkan sağlıyor.

Müzik dinlemek ya da telefon görüşmelerinizi yapmak için kullanabileceğiniz bu özellik, aynı zamanda akıllı telefonunuz içerisinde yüklü olan navigasyon uygulamasını da kontrol etmeye yarıyor. Ayrıca aldığınız kısa mesajları sesli bir biçimde okuyabilen bu sistem, araç kullanımınız sırasında iletişime geçmenizi oldukça kolay bir hale getirmeyi vadediyor. Verimli performansının yanına yeni teknolojiler ile senkronize bir biçimde çalışabilmeyi de ilave eden Ford Focus, pek çok geliştirme ile sürüş deneyiminizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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