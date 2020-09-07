Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı...

ABD kaynaklı bir firma olan Ford tarafından üretilen Focus serisinin yeni modeli, yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de piyasaya sürüldü. Beş farklı motor seçeneğine sahip olan araç, yüksek performans vadetmesinin yanı sıra geniş iç tasarımı ve oturma alanı ile de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Oldukça estetik bir tasarımı yırtıcı bir görünümle birleştiren yeni Ford Focus, serinin önceki modellerine daha geniş ve uzun bir iskelete sahip.

YENİ FORD FOCUS'UN ÖZELLİKLERİ

Yeni Ford Focus, sürüş deneyimini geliştiren yeni eklentileri ile de kullanıcıların beğenisini topluyor. İçerisinde bulunan Çarpışma Önleme Yardımcısı mekanizma sayesinde yolu tarayan araç, olası bir çarpışma tehlikesi fark ettiğinde sürücüye uyarı vererek zamanında önlem almasını sağlıyor.

Buna ek olarak, Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi ismi verilen bir Dur-Kalk işlevine sahip olan yeni Ford Focus, aracınızın hızını otomatik olarak öndeki araca göre ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca trafiğin sıkıştığı anlarda otomobilinizi otomatik olarak durdurup yeniden çalıştıran bu sistem, Şerit Takip Sistemi ile de şerit içerisinde kalmanıza imkan sağlıyor.