HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

25.11.2020 17:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

Psikologlar Mars'taki ilk insanlı görev için seçilen astronotlarda bulunması gereken temel özelliği belirledi.

Yeni bir çalışmaya göre Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta yaşayacak astronotların önce "vicdanlı" olması, yani doğru olanı yapmaya ve görevlerini özenle tamamlamaya istek duyması gerekiyor.

Çalışmada söz konusu özelliğin dürüstlük, tevazu, duygusallık, dışadönüklük, açık sözlülük ve uyumluluktan daha önemli olduğu ifade edildi.

Araştırmanın yazarı ve Kanada'daki Western Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktora öğrencisi Julia McMenamin, bulguları şöyle yorumladı:

"Bir ekip ne kadar vicdanlı davranırsa görevleri yerine getirmede o kadar iyi olacaktır."

Çalışmalarını Astrobiology isimli bilimsel dergide yayımlayan araştırmacılar, bu tür özelliklerin uzun süreli uzay uçuşlarındaki gerekliliğin "su götürmediğini" ifade ediyor.

Şu anda NASA, ilk insanlı Mars' görevini 2030'larda başlatmayı hedefliyor. Mürettebat üyelerinin Dünya’da alacağı eğitim haricinde birlikte yaklaşık 5 yıl geçireceği tahmin ediliyor.

Ekip çalışması Mars hayalini gerçekleştirebilir mi?****

İlk Mars görevini yöneten astronot ekibini konu alan Netflix dizisi Away’in danışmanı ve eski NASA astronotu Mike Massimino, Eylül’de CNN’e konuşmuş ve ekip çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

NASA’nın 2011’de sonlanan Uzay Mekiği Programı boyunca birçok uzay görevinde yer alan Massimino, "Astronotlar olarak birbirimizi gerçekten seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Astronotların birbirini hem aile üyesi hem de dostu olarak gördüğünü aktaran Massimino, "Uzun süreli uzay uçuşlarında işlerin ilerlemesini sağlayacak adaylar ararız" demiş ve şöyle eklemişti:

"İşler ters giderse, hata yaparsın. Sonuçta kimse mükemmel değil. Ama bununla başa çıkabilmen gerekir. Sadece mürettebat için değil, ekibin Dünya'ya geri dönmesi için çalışan insanları da düşünmeli. Mürettebat üyeleri onların çalışmalarına da katkıda bulunmalı."

Massimino ayrıca, insanların astronotları süperkahramanlar gibi gördüğünü ama bunun doğru olmadığını vurgulamıştı:

Ama biz sadece birbirini önemseyen ve harika işler yapan sıradan insanlarız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi

İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi

Trump, görev süresi dolmadan Flynn'i affetmeyi düşünüyor

Trump, görev süresi dolmadan Flynn'i affetmeyi düşünüyor

Chatnam Adaları'nda 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

Hindistan'da kadınların din değiştirmesini hedefleyen evlilikler yasaklandı

Kadınların din değiştirmesini hedefleyen evlilikler yasaklandı!

Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

Korona vakaları, Batı dünyası ile karşılaştırılınca okyanusta bir damla

Korona vakaları batıda doğudan çok daha fazla

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.