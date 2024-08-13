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    4. Bu özelliklere sahipse hemen uzaklaşın! 'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz 4 arkadaşlık uyarı işareti

    Bu özelliklere sahipse hemen uzaklaşın! 'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz 4 arkadaşlık uyarı işareti

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.08.2024 12:04
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    Instagram'da 'Bambi Does Beauty' kullanıcı adı ile paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni Elle McNamara, takipçilerine arkadaşlıklarda kesinlikle dikkat edilmesi gereken uyarıları paylaştı. Yüz binlerce kez izlenen video sosyal medyada gündem oldu.

    Arkadaşlık hatta bazen aile ilişkileri bile gelip geçici olabilir ancak gerçek dostlukların ömür boyu sürmesi beklenir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise elbette etrafınızda doğru insanların olması ve sağlam ilişkiler kurabilmeniz şart.

    Kimin gerçekten sizin tarafınızda olduğunu anlamak zor olabilir, bu da arkadaşlarınızı seçmeyi zorlaştırır. Tam da bu noktada sosyal medya kullanıcısı bir kadın, 20'li yaşlarında karşılaştığı arkadaşlık başarısızlıklarını sosyal medyada paylaştı.

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    Instagram'da 'Bambi Does Beauty' olarak tanınan Elle McNamara, güzellik tüyoları ve kişisel bakım sırları paylaşımlarıyla öne çıksa da yakın zamanda dikkatli olmanız gereken arkadaşlık uyarı işaretlerini listeledi.

    GÜVEN SORUNLARIN MI VAR?

    KAVGAA

    Elle, eşinize sevgilinize veya hoşlandığınız birine yanaşmayacağına güvenemiyorsanız bunun büyük bir hayır olduğunu düşünüyor. Bu, flört etmekten numara alışverişine veya arkanızdan birbirinize küstah mesajlar göndermeye kadar her şey olabilir. 10 bin 600'den fazla beğeni alan videosunda, "Sizi bilmem ama benim ruhum buna dayanamıyor." dedi.

    DİĞER ARKADAŞINIZ HAKKINDA KONUŞUYORSA

    şanssız üzgün depresyon hüzün

    Eğer bir arkadaşınız grubunuzdaki diğer yakın arkadaşları hakkında kötü konuşuyorsa, bu onun güvenilmez olduğuna dair büyük bir uyarı işareti olabilir. Elle, "Eğer size diğer en yakın arkadaşları hakkında sürekli laf atıyorlarsa, emin olun ki aynısını sizin için de yapacaklardır. Herkes hakkında konuşuyor ama eğer sürekli olarak diğer en iyi arkadaşlarını küçümsüyorlarsa ve siz de bakıp, 'O senin en iyi arkadaşın değil mi?' diye düşünüyorsanız, o zaman ne düşünüyorsunuz?" dedi.

    'ARKADAŞLIK BOMBALAMASI'

    ağla

    Çoğumuz daha önce love-bombing'i duymuşuzdur. Bu, birinin bir başkasını manipüle etmek veya kontrol etmek için aşırı sevgi ve ilgi göstermesidir, genellikle taciz edici veya sağlıksız ilişkilerde kullanılır. Aynısı arkadaşlıklarda da olabilir. "Arkadaşlık bombalamasına dikkat edin, bu sizi ilk başta seven, takıntılı kızlardır. Eğer benim gibiyseniz, her şeyi olduğu gibi kabul eden biriyimdir" diye uyardı Elle.

    SENİ KULLANIYORLAR!

    Bazen insanlar sizinle arkadaş olurlar çünkü etrafınızda olmaktan kazanacakları bir şeyler olduğunu görürler. Güzellik alanında etkili bir isim olan Bambi, kurnaz bir arkadaşının bedava ürünlere nasıl ulaşmak istediğini anlatarak, "İş yerimde bedava makyaj malzemeleri alıyorum. Bir arkadaşım vardı ve ona bir şeyler veriyordum. Çok fazla şey istemeye başlamıştı. Temel olarak bir alışveriş listesi gibiydi." dedi.

    asla sevgili olunmaması gereken burçlar

    Bambi son olarak, "Bunu Instagram biyografisindeki bağlantıdan öğrendim, kız kardeşine veya annesine vereceğini söylediği binlerce pound değerindeki makyaj gibi bir şeydi. Eğer arkadaşınız sizi kullanıp size böyle yalan söyleyebiliyorsa, dürüst değildir ve dürüst olmayan bir arkadaş, en tehlikeli arkadaştır çünkü size pislik yapar." diyerek videosunu bitirdi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    aile arkadaş ilişkiler
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