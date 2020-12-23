Bu parazite dikkat: Toksoplazma paraziti belirtileri nelerdir?

İnsanlarda parazit olduğu gibi kedilerde de parazit türleri bulunmaktadır. Toksoplazma da bu türlerden biridir. Evcil hayvanlarınızın bakımı için yapmamız gereken, bu tür parazitlere karşı bilinçli olmak ve risk almamaktır. Sizin için konu hakkında tüm bilinmesi gerekenleri derledik. Toksoplazma (Gondii) nedir? Gondii yani toksoplazma tek hücreli bir mikroorganizma türüdür. Hücre içi paraziti de denebilir. Konak olarak, vücut içinde belirti göstermeden uzun bir müddet barınabilmesi söz konudur. Toksoplazma gondii paraziti, çiftlik hayvanlarında bulunabileceği gibi kedilerde de yaygın olarak görülebilmektedir. Köpeklerde görülme olasılığı ise pek yoktur. Bu parazitin evde beslenen evcil hayvanlardan insanlara da enfekte olması mümkündür. Kedilerin bulaştırdığı parazitler, kişiye doğrudan etki etmez fakat kedi idrarı ve dışkısı sebebiyle parazitler, sürtündüğü yerlere bulaşır ve dolaylı olarak insanlara etki edebilmektedirler. Çiftlik hayvanlarında ise bu hayvanların etinin az pişmiş bir şekilde tüketilmesi halinde parazitin bulaşma ihtimali olabilmektedir.

Toksoplazma paraziti taşıdığımızı nasıl anlarız? Toksoplazma paraziti belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen de anlaşılması pek mümkün değildir. Semptom olarak, grip belirtileri ile aynı kabul edilmektedir. Sağlıklı vücutta belirtiler daha hafif hissedilirken bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde biraz daha şiddetli olabilmektedir. Normal bireylerde; vücut ağrısı, ateş, yorgunluk, lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtiler gösterir iken, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde; baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulanık görme, vücut komutasını kaybetme, nöbet geçirme atakları, konfüzyon gibi semptomlar da görülme ihtimali yüksektir. Bebeklerde ise nöbet geçirme, karaciğer ve dalağın büyümesi, sarılık ve göz enfeksiyonları gözlenmektedir. Bunların yanı sıra en fazla dikkat etmesi gereken kişiler ise şunlardır; anne adayları, kanser hastaları ve kemoterapi görenler, HIV ve AIDS hastaları, organ nakli yapılmış olan kişiler... Toksoplazma enfeksiyonu nasıl bulaşır? Gelelim “Toksoplazma paraziti nasıl bulaşır?” sorusuna. Parazit enfekte olmuş; Kedi dışkısına teması

Çiğ etlerin tüketilmesi

Çiğ sebzelerin tüketilmesi

Çiğ süt ve yumurtaların tüketilmesi

Toprakla uğraştıktan sonra ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi gibi nedenlerle bulaşabilmektedir. Toksoplazma parazitleri hamilelere ne gibi etkiler meydana getirir? Hamilelik dönemi, annelerin merakla ve heyecanla beklediği bir o kadar da zor zamanların geçirildiği farklı deneyimler sunan bir yolculuktur. Her anne bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek ister. Bebeklerini tehlikelere karşı koruyup kollamak için de her türlü fedakârlığı gösterirler. İşte hamilelik döneminde ve sonrasında bebeğin parazitlere karşı korunması konusunda da anne adaylarına çok büyük sorumluluk düşer. Anneler oldukça sinsi bir şekilde enfektesi kolay olan toksoplazma parazit türlerine karşı dikkatli olmalıdırlar. Toksoplazma parazitleri ile bir şekilde enfekte olmuş anne, önlemini almaz ise ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlar ise; bebeğin düşmesi, ölü doğması da ya bir takım sakatlıklara maruz kalması gibi ciddi sorunlardır. Doğum sonrası bebeklerde; havale, toksoplazma göz bozukluğu, mental ve motor gelişiminde gerilik gibi sağlık problemler olabilmektedir Bu nedenledir ki hamilelerin hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için çok daha dikkatli olması gerekmektedir.

Toksoplazma tanı yöntemleri nasıl olur? Eğer toksoplazma parazit hastalığı riskini taşıdığınızı düşünüyor iseniz doktorunuzdan tanı testi isteyebilirsiniz. Grip belirtileri ile karıştırılabilen bu parazitlerin test olmadan tanısı oldukça zor olmaktadır. Parazitlere karşı antikorları kontrol eden kan testleri sayesinde ileri seviyelere ulaşmadan önlenmesi mümkün olmaktadır. Eğer hamilelik döneminde iseniz ve bebeğinize de bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek istiyorsanız, gebeliğinizin 15. haftasından sonra amniyosentez sıvısı ile test yaptırabilirsiniz. Yalnız, tüm bu prosedürler öncesinde doktor onayı alınmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Toksoplazma tedavi yöntemi nasıl olmalıdır? Bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerde, tedaviye gerek olmadan, yediğine içtiğine dikkat ederek kişilerin kendiliğinden iyileşmesi mümkün olabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde de, doktor tarafından verilen antikorların düzenli kullanılmasıyla iyileşme süreci hızlanabilmektedir. Gebelerde ise antibiyotik tedavisi ile hem anne hem de bebek sağlığı güvence altına alınabilmektedir. Ayrıca bol sıvı tüketmek de toksoplazma paraziti tedavisi için oldukça önem arz etmektedir.