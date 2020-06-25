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Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kaş aldırmak için çoğu zaman kuaförün yolunu tutuyoruz. Ancak kuaföre gidemeyeceğimiz ve acelemiz olduğu zamanlar kaşlarımızı nasıl alacağız? Merak etmeyin! Bu yazıda sizler için en pratik kaş alma yöntemlerini sıraladık. Bu yöntemler sayesinde artık kuaföre ihtiyaç duymadan kendi kaşlarınızı alabilirsiniz! İşte en pratik kaş alma yöntemleri...

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Kaş alırken acı çekmekten, kaş şeklini bozmaktan veya işlemin uzun sürmesinden şikayet ederiz. Size önereceğimiz yöntemler sayesinde artık bu tarz problemler ile uğraşmayacaksınız! Kendinize en uygun yöntemi seçerek kaşlarınızı doğru ve pratik bir şekilde, acı hissetmeden alabilirsiniz. İşte en pratik kaş alma yöntemleri...

1) ACIYI ÖNLEYİN!

Kaşlarınızı aldırırken daha fazla acı çekmeyin. Kolay bir yolu var! Alma işlemine başlamadan önce kaşlarınızın üstünde bir müddet buz gezdirin. Buz yardımıyla kaş bölgesi uyuşacağı için daha az acı hissedeceksiniz. Soğuk kış günlerinde buz fikri size korkutucu geliyorsa cilt uyuşturucu kremler kullanabilirsiniz. Bu tarz kremler genellikle bikini bölgesi epilasyonu için çokça tercih ediliyor.

2) YA KAŞ ŞEKLİMİ BOZARSAM?

Kaş alırken yanlış bir tüy alıp kaş şeklini bozmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama size anlatacağımız pratik bir yöntem sayesinde artık böyle bir korkunuz olmasın!

Açık renk bir göz kalemi yardımıyla kaşlara vermek istediğiniz şekli çizin.
Daha sonra çizdiğiniz kısımların altında kalan tüyleri cımbız yardımıyla dikkatlice alın.
İşte bu kadar basit!

3) KENDİNİZ DE İP YARDIMIYLA KAŞ ALABİLİRSİNİZ

Kuaförlerde ip ile yoğun tüylü bölgeleri kolayca pratik bir şekilde alıyorlar. Siz de evinizde kaş alırken kendiniz ip kullanabilirsiniz.

Bir dikiş ipini 50 cm kadar kesin ve iki ucunu birbirine bağlayın.
Elde ettiğiniz ipi iki kenarından baş ve işaret parmağınızı kullanarak tutun.
Daha sonra iki elinizle beraber ipi döndürün. Bu işlemi bir kaç defa yapın.
Almak istediğiniz tüy üzerinde parmaklarınız yardımıyla ipi hareket ettirin.
Bu yöntem ilk başta size karışık gelmiş olabilir. Çeşitli videolu anlatımlar yardımıyla daha doğru bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

4) AĞDA KULLANMAYI DENEYİN!

Ağda doğru kullanıldığı zaman epilasyon için en pratik yöntemlerden biri! Eğer ağda kullanmayı seven birisiyseniz kaşlarınızı alırken de ağdayı denemelisiniz. Fakat kullanım sırasında çok dikkatli olmalısınız. Ağda akışkan olduğu için almak istemediğiniz tüylere değebilir ve kaş şekliniz bozulabilir. Bunun önüne geçmek için ağdayı ince bir çubuk yardımıyla tam almak istediğiniz bölgelere sürmelisiniz.

Ağdayla kaş almak için öncelikle ısıttığınız ağdayı ince bir çubuk yardımıyla tüylerin çıkış yönüne doğru sürün.
Daha sonra ağda bezini yapıştırın ve elinizle bastırarak iyice bezin ağdaya ve tüylere yapışmasını sağlayın.
Daha sonra bezi tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yani ağdayı sürdüğünüz yönün tersine olacak şekilde hızlıca çekin.

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