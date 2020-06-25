Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Kaş alırken acı çekmekten, kaş şeklini bozmaktan veya işlemin uzun sürmesinden şikayet ederiz. Size önereceğimiz yöntemler sayesinde artık bu tarz problemler ile uğraşmayacaksınız! Kendinize en uygun yöntemi seçerek kaşlarınızı doğru ve pratik bir şekilde, acı hissetmeden alabilirsiniz. İşte en pratik kaş alma yöntemleri...

1) ACIYI ÖNLEYİN!

Kaşlarınızı aldırırken daha fazla acı çekmeyin. Kolay bir yolu var! Alma işlemine başlamadan önce kaşlarınızın üstünde bir müddet buz gezdirin. Buz yardımıyla kaş bölgesi uyuşacağı için daha az acı hissedeceksiniz. Soğuk kış günlerinde buz fikri size korkutucu geliyorsa cilt uyuşturucu kremler kullanabilirsiniz. Bu tarz kremler genellikle bikini bölgesi epilasyonu için çokça tercih ediliyor.

2) YA KAŞ ŞEKLİMİ BOZARSAM?

Kaş alırken yanlış bir tüy alıp kaş şeklini bozmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama size anlatacağımız pratik bir yöntem sayesinde artık böyle bir korkunuz olmasın!

Açık renk bir göz kalemi yardımıyla kaşlara vermek istediğiniz şekli çizin.

Daha sonra çizdiğiniz kısımların altında kalan tüyleri cımbız yardımıyla dikkatlice alın.

İşte bu kadar basit!