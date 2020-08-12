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Bu püf noktaları bilmeden parfüm alırsanız pişman olursunuz! Parfüm seçerken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz koku imzamızı bulmak ve insanlar arasında etkileyici bir fark yaratmak isteriz. Hayalinizdeki o randevuya giderken büyüleyici bir kokunun size eşlik etmesini istemez misiniz? Bu yüzden doğru parfüm seçimi yapmak oldukça önemli ve karmaşıktır. Peki bir parfüm her cilt tipinde aynı performansı gösterir mi? Doğru cevabı bulmak için gereken ipuçlarına yazımızda ulaşacaksınız.

Bu püf noktaları bilmeden parfüm alırsanız pişman olursunuz! Parfüm seçerken...

Kuru, yağlı, normal ve karma cilt tipleri… Çoğu zaman başka bir insanda beğendiğimiz bir koku bizim tenimizde aynı etkiyi yaratmaz. Çünkü, her cilt tipinin başka bir hikayesi vardır. Gelin, birlikte kendi cilt tipinize uygun parfümü keşfedelim!

Parfüm seçimi yaparken öncelikle bedeninizi ve cildinizi iyi tanımanız gerekir. Cilt tipiniz için doğru tespiti yaptıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

YAĞLI CİLT TİPİ İÇİN PARFÜM SEÇİMİ

Yağlı ciltler, bakımı zor olan ve koku hapsetme yeteneği gelişmiş cilt tipleridir. Cildin yağlı olması parfüm seçimi yapılırken kalıcılığın göz önüne alınarak seçim yapılması gerektiğini gösterir. Bu yüzden yağlı cilt tipleri için hafif kokuları tercih etmek daha doğru olacaktır. Örneğin, oryantal ve egzotik kokular sizler için doğru seçim olabilir.

KURU CİLT TİPİ İÇİN PARFÜM SEÇİMİ

Güzelliğinizin tamamlayıcısı ve makyaj masanızın vazgeçilmez parçası parfümler… Peki kuru bir cilde sahipseniz güzelliğinizi tamamlamak için nasıl bir parfüm seçimi yapabilirsiniz?

Kuru ciltler yapısı gereği asit oranı düşük ve kokuyu hapsetme özelliği daha az olan cilt tipleridir. Parfüm, kuru bir cilt tipi ile buluştuğu zaman cilt parfümü emer ve kalıcılık için gereken şartlar azalır. Bu yüzden kuru bir cilt yapısına sahip kişiler daha baskın kokular tercih edebilir. Örneğin, çiçeksi kokular güzelliğiniz için harika bir tamamlayıcı olabilir.

DOĞRU PARFÜM SEÇİMİ İÇİN İPUÇLARI

Öncelikle, cilt yapınızın yanı sıra karakteriniz de parfüm seçimi için belirleyici bir noktadır. Çiçeksi, meyveli veya odunsu kokular arasında kaybolabilirsiniz. Gelin, birlikte ipuçlarına göz atarak zorlu parfüm seçimi maceranızı kolaylaştırmaya çalışalım!

  • En önemlisi cilt tipinizi iyi tanıyın!

  • Ten renginizi göz önüne almak işinizi kolaylaştırabilir. Esmerler daha kalıcı ve baskın, kumrallar baharatlı, kızıllar daha soft ve sarışınlar daha hafif kokuları tercih edebilir.

  • Seçim yaparken denediğiniz parfümün sahte olup olmadığından emin olmanız gerekir.

  • Seçimlerinizde parfüm esansı konsantresini göz önüne alabilirsiniz. EDP parfümler %10 ile %25 arasında, EDT parfümler %5 ile %15, EDC parfümler ise %5 ve daha az parfüm esansı konsantresi içerir. Bu yüzden EDP ibareli parfümleri tercih edebilirsiniz.

  • Seçim yaparken her parfümün bir koku yolculuğu olduğunu unutmayın! Alt, orta ve üst notalara sahip koku kompozisyonu olan parfümler her zaman ilk etkiyi devam ettiremeyebilir.

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