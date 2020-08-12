Bu püf noktaları bilmeden parfüm alırsanız pişman olursunuz! Parfüm seçerken...

Kuru, yağlı, normal ve karma cilt tipleri… Çoğu zaman başka bir insanda beğendiğimiz bir koku bizim tenimizde aynı etkiyi yaratmaz. Çünkü, her cilt tipinin başka bir hikayesi vardır. Gelin, birlikte kendi cilt tipinize uygun parfümü keşfedelim!

Parfüm seçimi yaparken öncelikle bedeninizi ve cildinizi iyi tanımanız gerekir. Cilt tipiniz için doğru tespiti yaptıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

YAĞLI CİLT TİPİ İÇİN PARFÜM SEÇİMİ

Yağlı ciltler, bakımı zor olan ve koku hapsetme yeteneği gelişmiş cilt tipleridir. Cildin yağlı olması parfüm seçimi yapılırken kalıcılığın göz önüne alınarak seçim yapılması gerektiğini gösterir. Bu yüzden yağlı cilt tipleri için hafif kokuları tercih etmek daha doğru olacaktır. Örneğin, oryantal ve egzotik kokular sizler için doğru seçim olabilir.

KURU CİLT TİPİ İÇİN PARFÜM SEÇİMİ

Güzelliğinizin tamamlayıcısı ve makyaj masanızın vazgeçilmez parçası parfümler… Peki kuru bir cilde sahipseniz güzelliğinizi tamamlamak için nasıl bir parfüm seçimi yapabilirsiniz?

Kuru ciltler yapısı gereği asit oranı düşük ve kokuyu hapsetme özelliği daha az olan cilt tipleridir. Parfüm, kuru bir cilt tipi ile buluştuğu zaman cilt parfümü emer ve kalıcılık için gereken şartlar azalır. Bu yüzden kuru bir cilt yapısına sahip kişiler daha baskın kokular tercih edebilir. Örneğin, çiçeksi kokular güzelliğiniz için harika bir tamamlayıcı olabilir.