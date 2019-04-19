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Bu renklere dikkat edin! Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 19.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kadınların üçte ikisi vajina akıntılarının renkleri hakkında bir bilgiye sahip değil. Bu nedenle pratisyen hekimler yardımcı olmak için bir renk eşleme çizelgesi hazırlayarak bu problemi çözüme kavuşturmayı umuyor.

Bu renklere dikkat edin! Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Beğenin ya da beğenmeyin vajinal akıntınız sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor. Çoğu kadın konuşmaktan hoşlanmaz ama vajinal akıntınızdaki değişiklikleri görmezden gelmenin sağlığınızı tehlikeye sokabileceğini bilmelisiniz.

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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bakteriyel vajinoza, genellikle jinekolojik durumları teşhis etmenin anahtarı, akıntı değişikliklerini bilmektir. Ancak buna rağmen kadınların üçte ikisi akıntılarının adet döngüsü ve genel sağlıkları için ne anlama geldiğini bilmiyor. Dahası yüzde 62'si bunu önemsiz buluyor veya hiç dikkat etmediklerini söylüyor.

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Bununla mücadele etmek için, pratisyen hekimler şimdi, kadınların akıntılarının renginin gerçekten ne anlama geldiği konusunda bilgi vermek için çiçek resimlerini kullanarak bir tablo hazırladı. Grafikte, kadınların normal ve anormal akıntı arasındaki farkı söylemelerine yardımcı olmak için çiçek resimlerini kullanılıyor.

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Açık renk akıntı bir sağlık belirtisi olsa da, bu grafik cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun bir işareti olabileceğini göstermek için sarı ve yeşil çiçekleri de kullanıyor.

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Bu arada, gri akıntı genellikle bakteriyel vajinozun bir belirtisi iken kırmızı, pembe veya kahverengi, adet döngüsündeki değişiklikleri gösterebilir.

Ancak aşırı durumlarda, lale çizimi ile gösterilen kırmızı akıntı, servikal enfeksiyon veya kanser belirtisi olabilir.

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