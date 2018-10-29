Peki kısa süre sonra yeniden parayla satılacak olan bu Android uygulamaları hangileri? İşte yanıtı...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

1 / 41 Gboard Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.

2 / 41 Smash Hit Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.

3 / 41 White Noise White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.

4 / 41 Google Translate Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.

5 / 41 Breathe Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.

6 / 41 Burly Men At Sea Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.

7 / 41 Amazon Alexa Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

8 / 41 Quik GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

9 / 41 Mint Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.

10 / 41 Day One Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.

11 / 41 Crashlands Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.

12 / 41 Alto Mail Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.

13 / 41 Houseparty Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.

14 / 41 Fast.com Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.

15 / 41 Nuzzel Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.

16 / 41 Reddit Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.

17 / 41 Sorcery! 4 Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.

18 / 41 Microsoft Pix Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.

19 / 41 Tribe Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.

20 / 41 Bugünden itibaren bedava olan bu Android uygulamaları kısa süre sonra parayla satılacak! Ücretsizken indirin... Bakın neler bedava oldu neler?

21 / 41 GalleryVault Pro GalleryVault Pro, fotoğrafları ve videoları telefonda gizliyor, bir başkası telefonunuzdan bilginiz dışında göremiyor.

22 / 41 GPS Speed Pro Adından da anlaşılabileceği üzere GPS Speed Pro uygulaması ile GPS aracılığıyla hız, mesafe ve zaman ölçümü yapabilirsiniz.

23 / 41 Stop Backup Screenshots – PinSync Almış olduğunu ekran görüntülerinin telefonunuzda gereksiz yer tutmasını istemiyorsanız imdadınıza Stop Backup Screenshots – PinSync uygulaması yetişiyor. Oldukça farklı yapısıyla ön plana çıkan uygulama aldığınız ekran görüntülerini bulut sistemine kaydediyor. Böylece ekran görüntüleri telefonunuzda fazla yer kaplamıyor.

24 / 41 MyLog – Diary Normal fiyatı 3 TL olan ve kısa süreliğine ücretsiz hale gelen MyLog – Diary başarılı bir not alma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

25 / 41 Timing Hero VIP

26 / 41 Ekstar 2048

27 / 41 İşte telefonlara indirebileceğiniz en popüler ücretsiz uygulamalar Snapseed Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.

28 / 41 Boomerang İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.

29 / 41 Snapchat Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.

30 / 41 Spotify Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.

31 / 41 WhatsApp WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.

32 / 41 NPR One NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.

33 / 41 Prisma Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.

34 / 41 Bitmoji Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.

35 / 41 Shazam Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

36 / 41 Pokémon Go Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.

37 / 41 Venmo PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.

38 / 41 Messages Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.

39 / 41 Signal Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır

40 / 41 NYT Cooking New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.