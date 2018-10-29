Peki kısa süre sonra yeniden parayla satılacak olan bu Android uygulamaları hangileri? İşte yanıtı...
Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...
1 / 41
Gboard
Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.
2 / 41
Smash Hit
Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.
3 / 41
White Noise
White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.
4 / 41
Google Translate
Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.
5 / 41
Breathe
Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.
6 / 41
Burly Men At Sea
Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.
7 / 41
Amazon Alexa
Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.
8 / 41
Quik
GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.
9 / 41
Mint
Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.
10 / 41
Day One
Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.
11 / 41
Crashlands
Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.
12 / 41
Alto Mail
Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.
13 / 41
Houseparty
Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.
14 / 41
Fast.com
Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.
15 / 41
Nuzzel
Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.
16 / 41
Reddit
Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.
17 / 41
Sorcery! 4
Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.
18 / 41
Microsoft Pix
Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.
19 / 41
Tribe
Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.
20 / 41
Bugünden itibaren bedava olan bu Android uygulamaları kısa süre sonra parayla satılacak! Ücretsizken indirin... Bakın neler bedava oldu neler?
21 / 41
GalleryVault Pro
GalleryVault Pro, fotoğrafları ve videoları telefonda gizliyor, bir başkası telefonunuzdan bilginiz dışında göremiyor.
22 / 41
GPS Speed Pro
Adından da anlaşılabileceği üzere GPS Speed Pro uygulaması ile GPS aracılığıyla hız, mesafe ve zaman ölçümü yapabilirsiniz.
23 / 41
Stop Backup Screenshots – PinSync
Almış olduğunu ekran görüntülerinin telefonunuzda gereksiz yer tutmasını istemiyorsanız imdadınıza Stop Backup Screenshots – PinSync uygulaması yetişiyor. Oldukça farklı yapısıyla ön plana çıkan uygulama aldığınız ekran görüntülerini bulut sistemine kaydediyor. Böylece ekran görüntüleri telefonunuzda fazla yer kaplamıyor.
24 / 41
MyLog – Diary
Normal fiyatı 3 TL olan ve kısa süreliğine ücretsiz hale gelen MyLog – Diary başarılı bir not alma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
27 / 41
İşte telefonlara indirebileceğiniz en popüler ücretsiz uygulamalar
Snapseed
Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.
28 / 41
Boomerang
İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.
29 / 41
Snapchat
Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.
30 / 41
Spotify
Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.
31 / 41
WhatsApp
WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.
32 / 41
NPR One
NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.
33 / 41
Prisma
Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.
34 / 41
Bitmoji
Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.
35 / 41
Shazam
Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.
36 / 41
Pokémon Go
Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.
37 / 41
Venmo
PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.
38 / 41
Messages
Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.
39 / 41
Signal
Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır
40 / 41
NYT Cooking
New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.
41 / 41
Retrica
Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum