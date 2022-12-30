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  4. Bu salıncağa binmek yürek istiyor! Valla Kanyonu üzerine kurulan dev salıncak nefes kesti

Bu salıncağa binmek yürek istiyor! Valla Kanyonu üzerine kurulan dev salıncak nefes kesti

30.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla, üzerine 600 metre yükseklikte uçurum salıncağı kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan salıncağın maceraperestlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kastamonu-Kastamonu sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu’nun zirvesine ‘uçurum salıncağı’ kuruldu. Kerte Tepesine bir tane ağaç dahi kesilmeden kurulun uçurum salıncağının ayak aralığı 20 metre, yüksekliği ise 14 metreye sahip. Türkiye’de ilk kez bir kanyon zirvesine kurulan dev salıncağın uçurum kenarındaki yüksekliği de 600 metreden oluşuyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) finansmanı ve destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayında uçurumun kenarında kurulumuna başlanılan salıncakta çalışmalar tamamlandı. Uçurum salıncağında ise yüklenici firma tarafından deneme binişleri yapıldı. Adeta nefesleri kesen, hem korku hem de adrenalin üst seviyeye çıktığı salıncak sayesinde bölgenin 2023 yılında daha da cazibe hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca ‘uçurum salıncağı’nın yanına 30 metrekarelik 2 tane cam teras yapıldı.

(İHA)

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Kastamonu Valla Kanyonu

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