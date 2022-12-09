Bu şekilde uyanıyorsanız durum ciddi! Karaciğeriniz uyarı veriyor: Hemen doktora başvurun

Sağlık için gerekli olan 8 saatlik uyku alınmadığı zamanlar yorgun uyanılıyor. Yorgun uyanmak tüm günün enerjisini etkiliyor. Bu durum genellikle önemsiz görülse de sürekli olarak yorgun uyanmanın altında çok ciddi nedenler yatıyor. Yorgun uyanmak bazı durumlarda yağlı karaciğer hastalığının ilerlemiş olduğunun işareti olabilir.

BİRİKEN YAĞ ORGAN HASARINA NEDEN OLUYOR

Yağlı karaciğer hastalığına çok fazla içki içmek veya obezite gibi başka şeyler neden olabilir. Karaciğerinizde yağ biriktiğinde bu yağ ilerledikçe hücrelere zarar verebilir ve zamanla organın işlevini bozabilir. Karaciğerin iltihaplandığı ve yaralandığı en şiddetli aşamasında, organ artık zararlı maddeleri parçalama işini yapamadığı için insanlar kanlarında toksin birikimi yaşayabilirler.

UYKUNUZ GÜNDÜZ GELİYORSA DİKKAT

Uzmanlar bu bağlantının arkasındaki nedenden emin olmasa da sirozun gündüz uykusuna neden olduğu düşünülmektedir. Padova Üniversitesi'nden Doktor Montagnese gibi pek çok araştırmacı, bunun bu toksin birikimine bağlı olabileceğini düşünüyor. Sirozlu hastalarda Uyku-uyanıklık anormallikleri başlıklı bir incelemede , Doktor Montagnese şunları yazdı: "Sirozlu hastaların önemli bir bölümünde uykusuzluk, gecikmiş uyku alışkanlıkları ve gündüz aşırı uyku hali görülür."

KANDA BULUNAN AMONYAK GÜNDÜZ UYKUSUNDA ARTIŞA SEBEP OLUYOR

Bunun, kanda amonyak adı verilen ve sonunda beyne yayılan uyku bozukluğunun ardındaki değişikliklere neden olan bir toksinin birikmesine bağlı olabileceğini de sözlerine ekledi. Hepatology dergisinde yayınlanan bir araştırma , kanlarında yüksek düzeyde amonyak bulunan sağlıklı insanların ve siroz hastalarının "gündüz uykusunda önemli bir artış" olduğunu buldu.

KARACİĞER UYKU HORMONUNU PARÇALAYAMIYOR

Araştırmacılar, insanlara bir protein karışımı vererek vücutlarında amonyak üretmeye teşvik ettiler. Her iki grupta da artan uyku hali bulundu, bu da etkiden kandaki amonyak varlığının sorumlu olduğunu gösteriyor. Çalışmaya da dahil olan Doktor Montagnese, çalışma sonucunda "öznel uyku halinin" ciddi karaciğer komplikasyonlarının "göstergesi" olarak kullanılabileceğini söyledi. Bu etkinin, karaciğerinizin gün boyunca uyku hormonu melatonini parçalayamamasından da kaynaklandığı düşünülmektedir.

BEYİNDE TOKSİN BİRİKMESİNİN BELİRTİLERİ

Kötü karaciğer sağlığının geceleri melatonin zirvesinde bir gecikmeye neden olarak uykunun bozulmasına neden olabileceğini buldu. Ancak ilerlemiş karaciğer hastalığından etkilenen sadece uyku değildir. British Liver Trust'a göre, beyninizde toksin birikmesinin "erken belirtileri" kafa karışıklığı ve unutkanlığı içerir.