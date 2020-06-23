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  4. Bu seks bebekleri ürkütücü şekilde gerçek!

Bu seks bebekleri ürkütücü şekilde gerçek!

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Göz kırpabilen, gülümseyen, hatta sohbet edebilen gerçekçi yeni nesil seks robotları, koronavirüs karantinasının en çok aranan ürünü oldu.

Bu seks bebekleri ürkütücü şekilde gerçek!

Gynoid adlı şirket tarafından üretilen ve Sex Doll Genie adlı şirket tarafından satılan, slikon bazlı bebekler gerçek bir insan gibi görünüyor.

Bebeklerin satışa sunulduğu web sitesinde “Mayın tarlasına dönen flörtlerden uzak durmak isteyen orta yaşlı yalnız erkekler, yargılayıcı olmayan arkadaşlıklar arayan engelli insanlar ve aşk hayatlarına duygusal yükü olmayan başka boyutlar eklemek isteyen çiftler bulunuyor. Ayrıca giderek daha çok insan, seks bebeklerinin yaşam tarzları için daha iyi olduğunu düşünüyor” açıklaması yer alıyor.

Web sitesinde belirtilen hedef kitlenin yanı sıra, Covid-19 endişesi yaşayan insanlar da artık bu bebekleri tercih ediyor.

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Satıcı şirket Sex Doll Genie’nin kurucularından Janet Stevenson ve eşi Amit, ürünlerinin, pazardaki en gerçekçi ürün olduğunu söyleyerek “Seviştiğiniz bebek çok gerçekçi göründüğünde, seks daha zevkli ve tatmin edici bir hale geliyor” dedi.

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Yapay zeka ve ful vücuttan oluşan, yüksek donanumlı bu bebeklerin fiyatı 6 bin dolardan başlıyor ve 8 bin dolara kadar çıkıyor. Tamamen el yapımı olduğu söylenen bebekler sahip oldukları özellikleriyle gerçeğe yakın bir deneyim sunuyor.

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