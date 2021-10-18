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Bu sene Black Friday olmayabilir

18.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canalys Baş Analisti Ben Stanton, çip krizinin etkilerinin artık gerçekten yaşandığını belirtiyor. Stanton, "Akıllı telefon endüstrisi, cihaz üretimini elinden gelen en iyi şekilde maksimize etmeye çalışıyor. Arz tarafında, yonga seti üreticileri, talep ve arz arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla aşırı siparişi caydırmak için fiyatları artırıyor." dedi. Firmaların ise çok daha fazla siparişin verildiği Black Friday'de fiyatlarda indirim yapmayacağı öne sürülüyor.

Bu sene Black Friday olmayabilir

Ancak, önlemlere rağmen çip sıkıntısı 2022’ye kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu, yüksek küresel navlun maliyetleriyle birleştiğinde, cihazın perakende satış fiyatını daha da yükseltecek.

Bununla birlikte, çip sıkıntısı, akıllı telefon satıcısının cihaz özellikleri ve sipariş miktarları ile ilgili son dakika değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Mevcut bileşen havuzundan seçim yapmak zorunda oldukları için bu durum büyük önem teşkil ediyor.

BLACK FRİDAY DEDİKODUSU

Şu an tüm firmalar Black Friday ile gelecek olan taleplere yetişememekten korkuyor. Öyle ki normal sezondan bu dönemde 4 kat daha fazla satış yapılıyor. Halihazırda zaten iPhone 13 üretiminin çip krizi nedeniyle düşürüleceği açıklanmıştı. Bu dönemde belki de gerçek indirimlerin yapılmayacağı bile konuşuluyor.

Akıllı telefon kanalı arzı zaten düşük ve daha fazla müşteri benzer satış döngüleri beklediğinden, yaklaşan talep artışını karşılamak imkansız olacak. Müşteriler bu yıl daha az gerçek akıllı telefon indirimleri bekleyebilirler. Öte yandan, dar marjlara sahip akıllı telefon firmaları, müşterilere güçlü teşvikler sağlamak için giyilebilir cihazlar ve IoT gibi diğer cihazları bir araya getirmeyi düşünebilir. Bakalım süreç bize neler gösterecek?

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