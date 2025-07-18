Bu sıcak yaz gününde evde yapabileceğin eğlenceli şey testin sonunda!

1/8 Yazın evde camdan dışarı baktığında düşündüğün şey genelde bunlardan hangisi olur? Klimalı bir evim olduğuna sevinmek. "Neden deniz kenarında değilim" diye hayıflanmak. Dışarısı cayır cayır yanarken evde olduğum için şükretmek. Bu sıcak ve uzun günlerin hızlı geçmesini sağlayacak bir şeyler üretmek.

2/8 Yaz denilince aklına ne geliyor? Elbette tatil! Rahatlama ve dinlenme. Rahat elbiseler ve konfor. Yeni hobiler.

3/8 Evde tek başına kaldığın ve yapacak hiçbir şeyinin olmadığı bir günde ne yaparsın? Buzdolabına koşar ve serin bir tarif hazırlığına girişirim. Bana kendimi iyi hissettirecek bir film ya da dizi açarım. Hobi köşemde yeni şeyler üretirim. Uzun süredir köşede bekleyen kitabımı kapar ve hayallere dalmaya başlarım.

4/8 Peki en favori yaz içeceğini seçer misin? Naneli limonata Buzlu kahve Meyveli smoothie Soğuk bitki çayı

5/8 Evde kendine vakit ayırdığın zamanlarda nasıl hissedersin? Yenilenmiş ve farkındalıklar kazanmış. Hayal alemine dalmış ve keyifli. Ruhu dinlenmiş ve şarj olmuş. Yaratıcılığını geliştirmiş ve canlı.

6/8 Sıcak havalarda sosyal medyada en çok hangi içeriklere bakarsın? Film ve dizi önerileri. Tatlı ve içecek tarifleri. Kitap önerileri ve okuma kulüpleri. Geri dönüşüm ve dekorasyon projeleri.

7/8 Genelde serinlemek için bunlardan hangisini tercih edersin? Hemen içeceğimi alır dizi/film açarım. Aklıma hemen dondurma gibi ferah tatlılar yeme fikri gelir. "Şöyle rahat bir köşede uzansam fena olmaz" diye düşünürüm. Üstümdeki halsizliği atmak için ayağa kalkıp harekete geçerim.