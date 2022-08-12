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Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

11.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bel çantaları bu sıralar tekrar moda hâline gelen hem spor yaparken hem günlük hayatınızda kurtarıcı rolü oynayan, kombin tamamlayıcı parçaların arasında yer alıyor. Küçük boyutlarına rağmen içine birçok eşya sığdığı için hemen herkes tarafından çok beğeniliyor. İster yürüyüş yaparken ister arkadaşlarınızla buluşurken rahatlıkla tercih edebileceğiniz, kullanışlı ve kaliteli bel çantası modellerini inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Rahat tasarımı ve pratikliğiyle kalpleri çalan bel çantaları, son yıllarda yeniden popüler hâle geldi. Telefondan cüzdana ve anahtara kadar acil ihtiyaçlarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz, son derece konforlu bir şekilde taşıyabileceğiniz bel çantaları; özellikle günlük hayatta çok kurtarıcı olabiliyor. İster spor yaparken ister günlük giyimde tercih edebileceğiniz, birçok kombinle rahatlıkla uyum sağlayabilecek ve konforlu kullanım sunacak bel çantası modellerini derledik. Dilerseniz gelin, bu parçaları birlikte inceleyelim.

1. Retro görünümü ve rahatlığı bir arada sunan: Vatkalimon Unisex Renkli Omuz ve Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

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Siz de kombininizin tamamlayıcısı olmasının yanı sıra acil ihtiyaçlarınızı yanınızda rahatlıkla taşımanıza olanak tanıyacak bir bel çantası arıyorsanız Vatkalimon Unisex Renkli Omuz ve Bel Çantası, tam size göre! İki ana gözü bir de küçük cebi bulunan bel çantası modeli, 90 cm uzunluğundaki ayarlanabilir askısı sayesinde hem bel hem omuz çantası olarak kullanılabiliyor. Su itici ve leke tutmaz kumaşı ile yağmurlu havalarda bile içindeki eşyalarınızı ıslanmaktan koruyabilen bel çantası, retro tasarımı ve canlı renkleriyle çok şık bir görünüme sahip.

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2. Sade tasarımlardan hoşlananlara: Smart Bags Kadın Siyah Nano Metalik Kumaş Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Giyimde ve aksesuarlarda sade ancak kullanışlı parçaları tercih ediyorsanız Smart Bags Kadın Siyah Nano Metalik Kumaş Bel Çantası'na mutlaka göz atmanızı öneririz. Sahip olduğu dört adet bölmesiyle yanınızda olması gereken acil ihtiyaçlarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmenize olanak tanır. Su geçirmezlik özelliği sayesinde yağmurlu havalarda bile cep telefonu, cüzdan gibi kişisel eşyalarınızı ıslanmaktan korur. Griden beje, yeşilden vizona beş farklı renk alternatifi bulunan bel çantası, zarif tasarımıyla günlük giyimde her kombininize uyum sağlayabilecek bir görünüme sahip.

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3. Rahat ve sportif modelleri tercih edenlere: Eastpak Bumbag Double Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Rahat, spor aksesuarları seviyor, kaliteli bir bel çantası arıyorsanız birbirinden başarılı çanta ve valiz modelleriyle dikkat çeken Eastpak markasının Bumbag Double adını verdiği bel çantası, sizin için harika bir seçim olabilir. Eastpak Bumbag Double Bel Çantası, öndeki iki fermuarlı cebi ve bir ana gözü ile cep telefonu ve cüzdan gibi kişisel eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilmenize olanak tanır. Ayarlanabilir bel kemeri ve hafif yapısıyla son derece konforlu kullanım model, sade ve spor tasarımıyla da oldukça şık bir görünüm sergiler.

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4. Hem spor hem zarif bir tamamlayıcı: Jack Wolfskin Hokus Pokus Uni Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Spor, sade ve zarif bir bel çantası arayışınız varsa Jack Wolfskin Hokus Pokus Uni Bel Çantası'nı incelemeden geçmeyin deriz. Biri gizli olmak üzere toplam üç ayrı cebi bulunan bel çantasının gizli cebi kimlik, kredi kartı gibi değerli eşyalarınızı güvenle saklamanız için tasarlanır. Kaliteli ve dayanıklı Armatech Plus 300D kumaşı ile uzun ömürlü kullanım sunan bel çantası, ayarlanabilir bel kemeri ve ön cebinde bulunan anahtar klipsi ile son derece konforlu. Sokak stilinize uyum sağlayacak şık modeli incelemeden alacağınız bel çantasına karar vermeyin!

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5. Klasik tarzı sevenler için: Benetton Siyah Kadın Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Giyimde ve aksesuarlarda klasik tarzdaki parçaları tercih ediyorsanız United Colors of Benetton markasının Dolce koleksiyonunda yer alan siyah renkli suni deri bel çantası modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Oldukça geniş iç hacmi, iki adet fermuarlı ana gözü ile son derece kullanışlı olan Benetton Siyah Kadın Bel Çantası; sade fakat şık tasarımıyla her kombininizi rahatlıkla tamamlayabilecek bir görünüme sahip. Ayarlanabilir askısıyla konforlu bir şekilde bedeninize uyum sağlayan bel çantasını ister belinize takarak ister omzunuza asarak kullanabilirsiniz.

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6. Sporcuların kurtarıcısı: Under Armour Unisex Flex Waist Bag Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

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Spor giyim ve aksesuarlarının önde gelen markalarından Under Armour'un şık bel çantası modeli ile spor yaparken kişisel eşyalarınızı taşımak artık bir sorun olmaktan çıkıyor. İç düzenleme cepleri ve ön değerli eşya cebinin yanı sıra su şişenizi tutmak için yalıtımlı bir cebi bulunan Under Armour Unisex Flex Waist Bag Bel Çantası'nı dilerseniz elastik ve klipsli ayarlanabilir dokuma kayışı sayesinde çapraz bir şekilde omzunuza da asabilirsiniz. UA Storm teknolojisi ile elementlerle savaşır. Böylece suya son derece dayanıklı ve leke tutmaz. Modeli hem spor yaparken hem günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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7. Stilinize renk katın: Mugo Bel Çantası

Bu sıralar tekrar moda haline gelen en kullanışlı ve çok gözlü bel çantası modelleri

Stilinize hem şıklık hem renk katacak, çok gözlü ve kullanışlı bir bel çantası arıyorsanız Mugo markasının mavi renkli bel çantası stilinizi tamamlayacak parça olabilir. Bir büyük ana göz ve bir ön gözün yanı sıra ana gözün içerisinde bulunan özel cebi ile kişisel eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyan Mugo Bel Çantası, suya dayanıklı kumaşı ve su geçirmez fermuarıyla yağmurlu havalarda bile cep telefonu, kimlik gibi kişisel eşyalarınızı ıslanmadan muhafaza eder. 25x17x7 cm ebadı ile son derece ideal boyutta olan bel çantasının iç hacmi ise tam üç litre.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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