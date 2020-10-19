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Bu sitede kediler 'Şirinler'e döndü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesine dökülen boya onlarca kedinin maviye boyanmasına neden oldu. Kimliği belirsiz kişi tarafından dökülen boya sonrası rengi değişen kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri 'Şirinler'i akıllara getirdi.

Bu sitede kediler 'Şirinler'e döndü!

Küçükçekmece Halkalı'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor. Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri’ anımsattı.

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Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer “Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır” diye konuştu.

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İHA

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