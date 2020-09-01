Bu tariflerle domatesin tadını 4 mevsim çıkarın! Domatesleri şoklama...

Kadınlar yaz mevsimi bittiğinde bazı hazırlıklara başlarlar. Bu hazırlıkların ana kahramanları ise, genellikle domates ve biber olur. Domatesle salça, sos, menemen harcı gibi yiyecekler yaparken biberi de közleyip kahvaltılık bir aperatif olarak saklarlar. Biz de sizin için domatesten yapılan kışlık ürünlerin birkaçına ait tarifleri sıraladık. Ayrıca bu aşamada dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da açıkladık.

KIŞLIK HAZIRLIKLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Domates sosu veya salçasını ağustos ayının 20'sinden sonra veya eylül ayının başlarında yapmalısınız. Eğer çok sıcak olan günlerde yaparsanız, kavanoz kapakları atabilir ve kışlıklarınız daha çabuk bozulabilir.

Eğer sıcak havada yapmak durumundaysanız, hazırlamış olduğunuz kışlıkları soğuk bir yerde veya buz dolabında bekletmelisiniz.

Sos yaparken domateslerin kabuklarını şoklama yöntemiyle soyabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf edersiniz hem de israf etmemiş olursunuz.

ŞOKLAMA YÖNTEMİ İLE KABUKLAR NASIL SOYULUR?