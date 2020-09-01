KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu tariflerle domatesin tadını 4 mevsim çıkarın! Domatesleri şoklama...

Bu tariflerle domatesin tadını 4 mevsim çıkarın! Domatesleri şoklama...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken evlerde kışlık hazırlıklara başlanıyor. Kimi kadınlar domatesle kışlık yiyecekler hazırlarken, kimileri ise bu hazırlık için biberi kullanıyor. Sonucunda ise, Türk kültürünün geçmişten günümüze getirdiği eşsiz lezzetler ortaya çıkıyor. Yaz mevsiminde bol bol yetişen domatesleri kışın yemek için değerlendirmek de ayrı bir keyif oluyor.

Bu tariflerle domatesin tadını 4 mevsim çıkarın! Domatesleri şoklama...

Kadınlar yaz mevsimi bittiğinde bazı hazırlıklara başlarlar. Bu hazırlıkların ana kahramanları ise, genellikle domates ve biber olur. Domatesle salça, sos, menemen harcı gibi yiyecekler yaparken biberi de közleyip kahvaltılık bir aperatif olarak saklarlar. Biz de sizin için domatesten yapılan kışlık ürünlerin birkaçına ait tarifleri sıraladık. Ayrıca bu aşamada dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da açıkladık.

KIŞLIK HAZIRLIKLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Domates sosu veya salçasını ağustos ayının 20'sinden sonra veya eylül ayının başlarında yapmalısınız. Eğer çok sıcak olan günlerde yaparsanız, kavanoz kapakları atabilir ve kışlıklarınız daha çabuk bozulabilir.

  • Eğer sıcak havada yapmak durumundaysanız, hazırlamış olduğunuz kışlıkları soğuk bir yerde veya buz dolabında bekletmelisiniz.

  • Sos yaparken domateslerin kabuklarını şoklama yöntemiyle soyabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf edersiniz hem de israf etmemiş olursunuz.

ŞOKLAMA YÖNTEMİ İLE KABUKLAR NASIL SOYULUR?

  • Domateslerin alt kısımlarına bir bıçak yardımıyla artı şeklinde kesikler atın.

  • Domatesleri kaynar suyun içine atın.

  • Kaynar suyun içinde yaklaşık 30 saniye beklettiğiniz domatesleri, içine buz eklediğiniz soğuk suya alın.

  • Yaklaşık 30 saniye soğuk suda bekleyen domatesleri bir kaba alın.

  • Domatesleri artı işareti koyduğunuz yerden kolayca soyabilirsiniz.

    • Tüm püf noktaları paylaştık. Şimdi de leziz tariflere geçelim.

    DOMATES SOSU TARİFİ

    • Şoklama yöntemiyle soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

    • Doğranmış domatesleri geniş bir tencereye alın ve ocağın altını yakın.

    • Domatesler kaynamaya başladıktan sonra ara ara tahta bir kaşıkla karıştırın.

    • İyice kıvam aldığını fark ettiğinizde domates sosunuz hazır demektir. Sosu kavanozlara koyup kaynattığınız kapakları sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz.

    • İsterseniz sos kaynadıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirebilirsiniz.

    • Bu sosu hem menemen harcı olarak hem de yemeklerinize lezzet katmak amacıyla kullanabilirsiniz.

    KAHVALTILIK SOS TARİFİ

    Malzemeler:

    • 1.5 kg domates

    • 2 diş sarımsak

    • 4 kapya biber

    • 6 sivri biber

    • Bir tutam maydanoz

    • 4 yemek kaşığı elma sirkesi

    • Yarım çay bardağı zeytin yağı

    • Tuz

    Yapılışı:

    • Soyduğunuz domatesleri robotta çektikten sonra tencereye alın ve altını açın.

    • Biberleri ve sarımsağı robottan geçirin ve domateslere ilave edin.

    • Sos kaynamaya başladıktan sonra, maydanozu ince ince doğrayın ve sosa ilave edin.

    • Sos suyunu çekmeye başladıktan sonra ise sirke, zeytin yağı ve tuzu ekleyin.

    • Bir kez daha kaynattığınız sosun altını kapatın.

    • Temizlediğiniz kavanozlara sosu sıcakken doldurun. Ardından, kapaklarını kapatıp soğuyana kadar ters çevrilmiş şekilde bekletin.

    • Lezzetli kahvaltılık sosunuz hazır!

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
    Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...
    Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İlginizi Çekebilir
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
    Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Bu makyaj hileleri ile göz alıcı dudaklara sahip olmak artık çok kolay!
    Bu makyaj hileleri ile göz alıcı dudaklara sahip olmak artık çok kolay!
    Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken...
    Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken...
    Çocuğunuz var diye eviniz sürekli dağınık olmak zorunda değil! Halı ve...
    Çocuğunuz var diye eviniz sürekli dağınık olmak zorunda değil! Halı ve...
    Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...
    Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...
    Kullandıkça sertleşen havluları yumuşatmaya yarayan ustaca bir yöntem
    Havluların sertleşmesini önlemek için ustaca bir yöntem!
    Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
    Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.