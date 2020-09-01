Bu tariflerle domatesin tadını 4 mevsim çıkarın! Domatesleri şoklama...

Kadınlar yaz mevsimi bittiğinde bazı hazırlıklara başlarlar. Bu hazırlıkların ana kahramanları ise, genellikle domates ve biber olur. Domatesle salça, sos, menemen harcı gibi yiyecekler yaparken biberi de közleyip kahvaltılık bir aperatif olarak saklarlar. Biz de sizin için domatesten yapılan kışlık ürünlerin birkaçına ait tarifleri sıraladık. Ayrıca bu aşamada dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da açıkladık.
KIŞLIK HAZIRLIKLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Domates sosu veya salçasını ağustos ayının 20'sinden sonra veya eylül ayının başlarında yapmalısınız. Eğer çok sıcak olan günlerde yaparsanız, kavanoz kapakları atabilir ve kışlıklarınız daha çabuk bozulabilir.
Eğer sıcak havada yapmak durumundaysanız, hazırlamış olduğunuz kışlıkları soğuk bir yerde veya buz dolabında bekletmelisiniz.
ŞOKLAMA YÖNTEMİ İLE KABUKLAR NASIL SOYULUR?
Domateslerin alt kısımlarına bir bıçak yardımıyla artı şeklinde kesikler atın.
Domatesleri kaynar suyun içine atın.
Kaynar suyun içinde yaklaşık 30 saniye beklettiğiniz domatesleri, içine buz eklediğiniz soğuk suya alın.
Yaklaşık 30 saniye soğuk suda bekleyen domatesleri bir kaba alın.
Tüm püf noktaları paylaştık. Şimdi de leziz tariflere geçelim.
DOMATES SOSU TARİFİ
Şoklama yöntemiyle soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.
Doğranmış domatesleri geniş bir tencereye alın ve ocağın altını yakın.
Domatesler kaynamaya başladıktan sonra ara ara tahta bir kaşıkla karıştırın.
İyice kıvam aldığını fark ettiğinizde domates sosunuz hazır demektir. Sosu kavanozlara koyup kaynattığınız kapakları sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz.
İsterseniz sos kaynadıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirebilirsiniz.
KAHVALTILIK SOS TARİFİ
Malzemeler:
1.5 kg domates
2 diş sarımsak
4 kapya biber
6 sivri biber
Bir tutam maydanoz
4 yemek kaşığı elma sirkesi
Yarım çay bardağı zeytin yağı
Yapılışı:
Soyduğunuz domatesleri robotta çektikten sonra tencereye alın ve altını açın.
Biberleri ve sarımsağı robottan geçirin ve domateslere ilave edin.
Sos kaynamaya başladıktan sonra, maydanozu ince ince doğrayın ve sosa ilave edin.
Sos suyunu çekmeye başladıktan sonra ise sirke, zeytin yağı ve tuzu ekleyin.
Bir kez daha kaynattığınız sosun altını kapatın.
Temizlediğiniz kavanozlara sosu sıcakken doldurun. Ardından, kapaklarını kapatıp soğuyana kadar ters çevrilmiş şekilde bekletin.
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