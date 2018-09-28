KADIN

Bu temel kurallara uyun, 5 dakikadan daha az sürede orgazm mümkün!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 28.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kadınların büyük bir çoğunluğu orgazma ulaşmada zorluk yaşıyor. İlişki uzmanı Pamela Supple ise beş dakika içinde nasıl zirveye ulaşılabileceğini açıklıyor.

Bu temel kurallara uyun, 5 dakikadan daha az sürede orgazm mümkün!

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kadınların 50'sinden fazlasının hiç orgazm olmadığı gerçeğini çıkardı. Ama seks ve ilişki uzmanı Pamela Supple, bazı temel kurallara uymaları koşuluyla, her kadın için zirveye ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyor.

2

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan ilişki uzmanı Pamela Supple, vücudunuzla daha fazla uyum sağlamanız ve tam olarak beş dakikadan daha kısa bir sürede orgazm olmanız konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Supple, ''Cinsel doruk son derce bireysel olan bir şey. Bazı insanlar iki ila beş dakikalık bir uyarımdan sonra kolayca orgazm olur, bazıları ise bunu başarmak oldukça zordur. Orgazm, kişinin kendine özgüdür. Bu, belirli insanlar için güvensizlikler ortaya çıkarabilen kas gerilmesi ve komik yüzler gibi bir dizi farklı reaksiyonu tetikleyebilir. Vücudunuza ve zihninize zevk vermeniz için izin vermelisiniz. Bazı insanlar, çocukluktan cinselliklerini keşfetmeye ve anlamaya başlarlar, bu yüzden de dokunma duyumlarının ve dokunma yoğunluğunun tam olarak ne olduğunu bilirler. Ancak bazıları bastırılmış duyguları nedeniyle bu en doğal hissi açığa vuramaz'' diye konuşuyor.

1

Bir çok kadının kendi kendine güvenli alan yarattıkları için orgazma ulaşma konusunda bir problemleri yok diyen ilişki uzmanı Pamela, zorluk yaşayan kadınların başlangıçta vibratör denemelerini öneriyor. Ve ekliyor, ''eğer orgazm olmak istiyorsanız bunun farklı yollarını denemelisiniz. Başlangıçta vibradör kullanmak ya da partnerinizle konuşmak gibi. Yolculuktan keyif alırsanız, zaten hedefe de ulaşmış olacaksınız.'

Pamela son olarak, seksin, vücudu yakından tanımak ve bunun hakkında dikkatli olmakla ilgili olduğunun altını çiziyor. Kafanızı temizleyin ve orgazma giden anın tadını çıkarın 5 dakikada orgazm olacaksınız diyor.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Erkekler neden bazı kadınların kokularını 'daha seksi' buluyor?Erkekler neden bazı kadınların kokularını 'daha seksi' buluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orgazm orgazm süresi

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Kim inanır dört çocuk annesi olduğuna! Sırlarını bir bir açıkladı

Anne sütünün 8 mucizevi faydası! Anne sütü alan bebekler daha zeki oluyor, hem de...

Anne sütünün 8 mucizevi faydası! Anne sütü alan bebekler daha zeki oluyor, hem de...

Cinselliği tabulaştırmak o soruna yol açıyor! Birleşme anı geldiğinde...

Cinselliği tabulaştırmak o soruna yol açıyor! Birleşme anı geldiğinde...

Bu temel kurallara uyun, 5 dakikadan daha az sürede orgazm mümkün!

Bu temel kurallara uyun, 5 dakikadan daha az sürede orgazm mümkün!

İlginizi Çekebilir

Penis eğriliği kabusunuz olmasın!

Penis eğriliği kabusunuz olmasın!

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

30 gün bu pozisyonları deneyin birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz

30 gün bu pozisyonları deneyin birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz

Cinselliği doruğa çıkartan yöntemler

Cinselliği doruğa çıkartan yöntemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kök hücre tedavisi ile sertleşin!

Kök hücre tedavisi ile sertleşin!

Erkekler neden bazı kadınların kokularını 'daha seksi' buluyor?

Erkekler neden bazı kadınların kokularını 'daha seksi' buluyor?

Kadınlarda hazzın doruk noktası; G Noktası

Kadınlarda hazzın doruk noktası; G Noktası

Penis eğriliği kabusunuz olmasın!

Penis eğriliği kabusunuz olmasın!

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.