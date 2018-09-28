Bu temel kurallara uyun, 5 dakikadan daha az sürede orgazm mümkün!

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kadınların 50'sinden fazlasının hiç orgazm olmadığı gerçeğini çıkardı. Ama seks ve ilişki uzmanı Pamela Supple, bazı temel kurallara uymaları koşuluyla, her kadın için zirveye ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyor.

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan ilişki uzmanı Pamela Supple, vücudunuzla daha fazla uyum sağlamanız ve tam olarak beş dakikadan daha kısa bir sürede orgazm olmanız konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Supple, ''Cinsel doruk son derce bireysel olan bir şey. Bazı insanlar iki ila beş dakikalık bir uyarımdan sonra kolayca orgazm olur, bazıları ise bunu başarmak oldukça zordur. Orgazm, kişinin kendine özgüdür. Bu, belirli insanlar için güvensizlikler ortaya çıkarabilen kas gerilmesi ve komik yüzler gibi bir dizi farklı reaksiyonu tetikleyebilir. Vücudunuza ve zihninize zevk vermeniz için izin vermelisiniz. Bazı insanlar, çocukluktan cinselliklerini keşfetmeye ve anlamaya başlarlar, bu yüzden de dokunma duyumlarının ve dokunma yoğunluğunun tam olarak ne olduğunu bilirler. Ancak bazıları bastırılmış duyguları nedeniyle bu en doğal hissi açığa vuramaz'' diye konuşuyor.