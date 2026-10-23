Psikolog çiftlerin kavgasını bitirebilecek yöntemi açıkladı! Bu cümleyi söylemeniz yetiyor

Günlük hayatta tartışmalar kaçınılmaz ancak önemli olan yalanan tartışmaların dozunda kalması ve büyümemesi. Çiftler üzerine çalışmalar yapan bir psikolog, tartışma sırasında uygulanabilecek partia yield yani kısmi kabul yönteminin uygulandığında son derece etkili olduğunu anlattı.

TARTIŞMAYI BÜYÜMEDEN DURDURABİLİR

Yöntemin temelinde, tartışmada gerçekten sorumlu olduğunuz noktayı fark ettiğiniz anda kabul etmek yatıyor. Ancak bu, karşı tarafın söylediği her şeyi kabul etmek veya tartışmada tamamen haksız olduğunuzu söylemek anlamına gelmiyor.

Örneğin şu ifadeler kullanılabiliyor:

"Bu konuda haklısın, o kısmı ben yanlış yaptım."

"Haklısın, sana söylemeyi unuttum."

"Seninle konuşmadan bu kararı vermemeliydim."

Buradaki önemli nokta, kişinin yalnızca gerçekten sorumluluğunun bulunduğu kısmı kabul etmesi. Psikoloğa göre partnerinizin hatanızı kabul ettirmek için uzun süre uğraşmasına gerek kalmaması, tartışmanın tansiyonunu çok hızlı şekilde düşürebiliyor.

NEDEN BU KADAR HIZLI İŞE YARIYOR?

Bir tartışma başladığında taraflardan biri, karşısındaki kişiyi kendi bakış açısına ikna etmek zorunda kalacağını düşünebiliyor. Bunun sonucunda ses tonu yükselebiliyor, daha fazla örnek veriliyor ve geçmişte yaşanan olaylar da tartışmaya dahil edilebiliyor. Kişinin kendi payına düşen hatayı erkenden kabul etmesi ise bu ihtiyacı azaltabiliyor. Karşı taraf beklediği kabulü alırken, hatasını kabul eden kişi de bütün tartışmada haksız olduğunu söylemek zorunda kalmıyor. Psikoloğa göre yöntemin etkisi çoğu zaman neredeyse anında hissediliyor.

KÜÇÜK MESELELER NEDEN YILLARCA GÜNDEME GELİYOR?

Tartışma sırasında sorumluluk alınmadığında konu o anda kapanmış gibi görünse bile karşı taraf yaşananları unutmayabiliyor. Haftalar sonra tamamen farklı bir tartışmanın ortasında eski bir olayın yeniden gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de bu olabiliyor. Dışarıdan "eski defterleri açmak" gibi görünse de aslında zamanında kabul edilmemiş bir kırgınlığın yeniden ortaya çıkması söz konusu olabiliyor.

Küçük hatalarını düzenli olarak kabul edebilen çiftlerde ise geçmişten taşınan bu tür meselelerin birikme ihtimali azalıyor. Böylece tartışmaların mevcut sorun çerçevesinde kalması daha kolay hale gelebiliyor.

AMA ARKASINDAN "AMA" DEMEYİN

Yöntemin etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Öncelikle kabul edilen hatanın açık ve net şekilde ifade edilmesi gerekiyor. "Tamam, her şey benim suçum" gibi genel ve isteksiz bir ifade yerine, "Bunu annenin yanında bu şekilde söylememeliydim" gibi somut bir cümle kullanılması öneriliyor. Bir diğer önemli nokta ise cümlenin arkasına hemen "ama" eklememek.

"Bu konuda haklısın ama sen de..." şeklindeki bir ifade yapılan kabulün etkisini ortadan kaldırabiliyor. Eğer söylenecek başka bir şey varsa psikolog, önce yapılan kabulün tek başına kalmasına izin verilmesini öneriyor.

HAKLI OLSANIZ BİLE KENDİ PAYINIZI KABUL EDİN

Yöntemin tartışmanın mümkün olduğunca erken aşamasında uygulanması da önem taşıyor. Eski meseleler ortaya dökülmeye ve karşılıklı suçlamalar başlamaya başladıktan sonra aynı etkiyi göstermeyebiliyor.

Psikoloğa göre özellikle tartışmanın büyük bölümünde haklı olduğunuzu düşündüğünüz anlarda bile kendi hatalı olduğunuz küçük kısmı kabul etmek önemli. Çünkü insanların küçük bir hatayı kabul etmekten kaçınmasının nedenlerinden biri, bunun bütün tartışmada haksız olduklarını kabul etmek anlamına geleceğini düşünmeleri.

Oysa "kısmi kabul" tam olarak bunun önüne geçmeyi amaçlıyor: Kendi hatanızı kabul etmek ancak haklı olduğunuzu düşündüğünüz diğer noktalardan vazgeçmemek.