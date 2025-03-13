Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

1/7 O zaman başlayalım! Çöp ayrıştırma ya da geri dönüşüm konusunda bir şeyler yapıyor musun?

Bütün bilgilere sahibim ve çok dikkat ederim. Çöp ayrıştırmaya çalışırım ama aşırı dikkatli değilim. Pek bilmem, dikkat etmem.