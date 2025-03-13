KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

25.02.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın koşuşturmasında göz ardı ettiğimiz bir şey var... Yaşadığımız doğanın kendisini unutuyoruz. Nelerin değiştiğini ve bu değişikliği neyin tetiklediğini anlayamadığımız zamanlar oluyor. Bu durum doğa ile olan ilişkimizi gösterir. Gelin hep beraber doğayı ne kadar önemsediğimize bakalım.

Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

1/7

O zaman başlayalım! Çöp ayrıştırma ya da geri dönüşüm konusunda bir şeyler yapıyor musun?

O zaman başlayalım! Çöp ayrıştırma ya da geri dönüşüm konusunda bir şeyler yapıyor musun?
Bütün bilgilere sahibim ve çok dikkat ederim.
Çöp ayrıştırmaya çalışırım ama aşırı dikkatli değilim.
Pek bilmem, dikkat etmem.
2/7

Peki, alışveriş yapacağın zaman yanında bez çanta ya da file alır mısın?

Peki, alışveriş yapacağın zaman yanında bez çanta ya da file alır mısın?
Plastik poşetlerden isterim.
Yanıma almaya özen gösteririm ama unuttuğum zamanlar oluyor.
Her zaman çantamda bulunur!
3/7

Bu görsellerden hangisi sana huzur veriyor?

4/7

Temizlik ürünleri seçerken çevre dostu olup olmadığına bakar mısın?

Evi en iyi şekilde temizlemesi önemli, o yüzden çevre dostu mu diye bakmam.
Çevreye zarar veren kimyasallardan uzak dururum!
İçeriklerine bakarım, en zararsızını almaya çalışırım.
5/7

Daha az karbon ayak izi bırakmak için neler yapıyorsun?

Daha az karbon ayak izi bırakmak için neler yapıyorsun?
Toplu taşımaları tercih ederim.
Yürüme ve bisiklet seyahat için harikadır!
Ne demek olduğunu bilmiyorum...
6/7

Çevreyle ilgili kampanyalara veya projelere katıldın mı?

Çevreyle ilgili kampanyalara veya projelere katıldın mı?
Hayır, neler yapıldığını bilmiyorum.
Nasıl şeyler yapıldığına bakarım ama pek aktif değilim.
Aktif olarak projelerde yer alırım.
7/7

Doğal yaşamı korumak için hayvan dostu ürünler seçiyor musun?

Doğal yaşamı korumak için hayvan dostu ürünler seçiyor musun?
Burası sadece bizim değil, onların da evi. O yüzden dikkat ediyorum.
İyi gelen ürünü alırım, nasıl üretildiğine bakmam.
Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünleri tercih ederim.
Anahtar Kelimeler:
doğa yeşil Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.