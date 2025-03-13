Bu test doğayı ne kadar önemsediğini ortaya çıkarıyor!

Hayatın koşuşturmasında göz ardı ettiğimiz bir şey var... Yaşadığımız doğanın kendisini unutuyoruz. Nelerin değiştiğini ve bu değişikliği neyin tetiklediğini anlayamadığımız zamanlar oluyor. Bu durum doğa ile olan ilişkimizi gösterir. Gelin hep beraber doğayı ne kadar önemsediğimize bakalım.
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