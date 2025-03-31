Bu test yaşam tarzını keşfetmeni sağlıyor!

Bakalım gerçekten kimmişsin!

1/8 Hayatta seni en çok motive eden şey nedir? Başarı elde etmek ve hedeflerime ulaşmak. Sevdiklerimle vakit geçirmek. Yeni yerler keşfetmek ve maceralar yaşamak. Kendi içsel yolculuğumu keşfetmek.

2/8 Diyelim ki bir arkadaşınla sorun yaşadın. Nasıl davranırsın? Bir süre uzak durup sakinleşmeyi beklerim. Konuşup sorunu çözmeye çalışırım. Diğer arkadaşlarımla paylaşarak fikir alırım. Durumu içimde sindirip zamanla unuturum.

3/8 Kendini şımartmak istediğinde ne yaparsın? Kocaman bir pizza söylerim, film açar yayılırım. Spa günü yaparım: maske, bakım, sıcak çikolata! Alışverişe çıkarım, yeni kıyafetler alırım. Arkadaşlarımla buluşurum.

4/8 Hayat motton hangisi? Ya şimdi ya hiç! Azıcık aşım, ağrısız başım. Denemeden bilemezsin. Ne olacaksa olur, akışına bırak!

5/8 Bir işi son ana kadar ertelediğin oldu mu?

6/8 Bir anda dünyadaki tüm dillerin yok olduğunu düşün! Nasıl iletişim kurardın? Vücut dili ve mimiklerle anlatırım. İcat çıkarır, yeni bir dil oluştururum. Müzik ve ritimle duyguları ifade ederim. Resim yaparım, herkes anlar!

7/8 Stresli bir günün ardından ne yaparak rahatlıyorsun? En yakın arkadaşımla dertleşirim. Günlüğüme içimi dökerim. Mis gibi bir banyo yaparım. Sevdiğim müzikleri açıp dans ederim.