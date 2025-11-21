Bu testin sonunda sana bir haftalık kombin önerimiz var!

Haftalık kombinin bu testin sonunda!

1/8 Söyle bakalım, hangi kombinlerde kendini pek de rahat hissetmiyorsun? Düğünlerde giydiğim herhangi bir şeyde... Asla rahat hissetmiyorum. İş görüşmelerinde giydiğim kıyafetlerde rahat hissetmiyorum. İlk buluşma kombinleri. Jilet gibi görünmem gereken davetlerde yaptığım kombinlerde.

2/8 Önceki soruyu değiştirerek soralım: Hangi kombinlerde kendini çok rahat hissediyorsun? Valla evde pijamalarla otururken rahatım sadece. Arkadaşlarımla buluşurken rahat giyinebiliyorum. İşe giderken. İşimi sevdiğim için güzel kombinler yapıyorum. Yaz tatillerinde yaptığım kombinler.

3/8 Hiç giyecek bir kıyafetinin olmadığını düşündüğün için bir buluşmayı iptal ettiğin/ertelediğin oldu mu? Evet... Hayır, öyle bir şey yapmadım. Cevaplar gizli kalacak değil mi?

4/8 Bir stil danışmanı olduğunu varsayalım. Bize vereceğin ilk tavsiye ne olurdu? Skinny jean modasını artık unutun. Her oversize parça size uygun olmayabilir. Kendini içinde rahat hissettiğin sürece her kombin şahanedir. Ayakkabını temiz, saçlarını muhakkak düzgün tut. Yırtık kot pantolonlarınız varsa artık giymeyin.

5/8 Bir yüzük seçmeni istiyoruz!

6/8 Devam edelim! Kış aylarında kombin yapmanın ne gibi bir zorluğu oluyor sence? Lahana gibi giyiniyorum... Hiç sevmiyorum. Atkı ya da şal seçiminde zorlanıyorum. Havalar aniden değişebildiği için üstüme ne alacağımı şaşırıyorum bazen. Bot giymek... Çok yorucu ya.

7/8 Hiç dışarıda gördüğün birinin kombinini kendi içinde masumca eleştirip ideal kombin önerisinde bulunuyor musun? EVET HAYIR